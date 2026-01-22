مقتل 10 جنود هنود إثر سقوط مركبة عسكرية في ولاية في جامو وكشمير

وقع الحادث حوالي الظهر عند "خاني توب"، الواقعة على ارتفاع حوالي 9000 قدم على طول طريق بهاديرواه-تشامبا الرابط بين الولايات، وذلك عندما فقد سائق المركبة العسكرية المصفحة التي كانت في طريقها إلى موقع شاهق الارتفاع السيطرة عليها، مما أدى إلى سقوطها في منحدر بعمق 200 قدم، وفقاً لما ذكرته تقارير إعلامية هندية.