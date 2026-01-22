مقتل 10 جنود هنود إثر سقوط مركبة عسكرية في ولاية في جامو وكشمير

لقي عشرة جنود هنود حتفهم وأصيب آخرون عندما انحرفت مركبة عسكرية عن الطريق وسقطت في منحدر عميق في منطقة دودا بولاية جامو وكشمير يوم الخميس.
وقع الحادث حوالي الظهر عند "خاني توب"، الواقعة على ارتفاع حوالي 9000 قدم على طول طريق بهاديرواه-تشامبا الرابط بين الولايات، وذلك عندما فقد سائق المركبة العسكرية المصفحة التي كانت في طريقها إلى موقع شاهق الارتفاع السيطرة عليها، مما أدى إلى سقوطها في منحدر بعمق 200 قدم، وفقاً لما ذكرته تقارير إعلامية هندية.
وفور وقوع الحادث، هرعت فرق من الجيش الهندي والإدارة المحلية إلى الموقع وأطلقت جهود الإنقاذ رغم التضاريس الصعبة والظروف الجوية السيئة. وتم تقديم الإسعافات الأولية للأفراد المصابين في الموقع، ونُقلوا لاحقاً جواً إلى أودهامبور لتلقي علاج طبي متخصص.
وقال مسؤولون إنه تم العثور على أربعة جنود قتلى في مكان الحادث، بينما تم إنقاذ 11 آخرين مصابين بجروح، وقد تعرضت المركبة لدمار شديد جراء الحادث.
وفي وقت لاحق، توفي ستة جنود آخرين متأثرين بجراحهم.
أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حزنه العميق في منشور على منصة "إكس"، كاتباً: "أشعر بأسى عميق إزاء الحادث الذي وقع في دودا، والذي فقدنا فيه أفراد جيشنا الشجعان. إن خدمتهم للأمة ستظل خالدة في الذاكرة. أتمنى للمصابين الشفاء في أقرب وقت ممكن. ويتم تقديم كل الدعم الممكن للمتضررين".