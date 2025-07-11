مقتل لاعبة التنس الهندية"راديكا ياداف"برصاص والدها

بعد اعتقاله وخلال التحقيق معه، قال ديباك إن ابنته افتتحت أكاديمية تنس بعد إصابتها في كتفها. وعندما سُئل عن دافعه وراء القتل، قال إنه كلما ذهب إلى قريته في وزير آباد، كان الناس يسخرون منه لأنه يعتمد على دخل ابنته، مما أساء إلى كرامته.