مقتل لاعبة التنس الهندية"راديكا ياداف"برصاص والدها

وقعت حادثة مأساوية في مدينة جوروجرام شمال الهند يوم الخميس عندما قُتلت لاعبة التنس السابقة على مستوى الولاية "راديكا ياداف" برصاص والدها.
وألقت الشرطة القبض على الأب ديباك ياداف، البالغ من العمر 49 عاما، واعترف بارتكاب الجريمة، بحسب وكالة الأنباء الهندية (ANI).
وذكرت تقارير إعلامية أن راديكا، البالغة من العمر 25 عاما، كانت في المطبخ في الطابق الأول عندما وقعت جريمة القتل إثر خلاف مع والدها.
وكشفت شرطة جوروجرام تفاصيل الجريمة المروعة، قائلة إنها تلقت بلاغًا بشأن امرأة شابة تم نقلها ميتة إلى المستشفى مصابة بطلقات نارية.
بعد اعتقاله وخلال التحقيق معه، قال ديباك إن ابنته افتتحت أكاديمية تنس بعد إصابتها في كتفها. وعندما سُئل عن دافعه وراء القتل، قال إنه كلما ذهب إلى قريته في وزير آباد، كان الناس يسخرون منه لأنه يعتمد على دخل ابنته، مما أساء إلى كرامته.
وأضاف أنه طلب من ابنته إغلاق الأكاديمية، لكنها رفضت، الأمر الذي أثار غضبه.
حوالي الساعة العاشرة صباح يوم الخميس، أطلق ديباك خمس رصاصات على ابنته، وأصابتها ثلاث منها.
نقلت قناة NDTV عن شقيق المتهم، الذي تقدم بشكوى للشرطة، قوله: "حوالي الساعة العاشرة صباحًا، سمعت صوتًا عاليًا، وعندما صعدت إلى الطابق الأول، رأيت ابنة أختي (راديكا) ملقاة في المطبخ والمسدس في غرفة المعيشة. نقلتها أنا وابني إلى مستشفى آسيا مارينغو، حيث أعلن الأطباء وفاتها".
قال عم الضحية: "استخدم أخي مسدسًا عيار 32، وكان ملكًا له". وقد صادرت الشرطة المسدس الذي استخدمه الأب، والأمر قيد التحقيق حاليًا.