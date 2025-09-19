مقتل قيادي بارز في الاستخبارات العسكرية لحماس بغارة إسرائيلية على غزة

وتقدمت الدبابات الإسرائيلية أيضا يوم الخميس (18 سبتمبر/أيلول) في منطقتين بمدينة غزة تعتبران بوابتين لوسط المدينة، في حين انقطعت خطوط الإنترنت والهاتف في جميع أنحاء قطاع غزة، في إشارة إلى أن العمليات البرية من المرجح أن تتصاعد بشكل أكبر في القريب العاجل.