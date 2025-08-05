مقتل طالب سعودي 20 عامًا في المملكة المتحدة

في بيانٍ لها، قالت العائلة: "محمد يوسف القاسم. شابٌّ مفعمٌ بالحماسة، مفعمٌ بالفروسية والشجاعة. كان ابنًا بارًا، وأخًا مُحبًا، وقائدًا للعائلة روحًا لا مظهرًا. كان بشوشًا، شهمًا، طاهر القلب، سريع العطاء، شغوفًا بالآخرين. مع مرور الوقت، أصبح رمزًا للعائلة، تاركًا وراءه إرثًا لا يُنسى في كل مجلس. كان سندَ أبيه، رفيقَ دربِه، وعونًا لأعمامه وأخواله. كان أرحمَ من زار قلب أمٍّ، وأقربَ من أحضان أخواته".