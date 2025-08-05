مقتل طالب سعودي 20 عامًا في المملكة المتحدة

تتابع السفارة السعودية في بريطانيا حادثة الاعتداء على طالب سعودي يبلغ من العمر 20 عاماً في مدينة كامبريدج البريطانية، والتي أدت إلى وفاته.
وأكدت السفارة في بيانٍ نُشر على موقع X أنها تُواصل التنسيق مع الجهات البريطانية المختصة لكشف ملابسات هذه الحادثة الأليمة، كما تُجهّز لاستكمال إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى المملكة العربية السعودية.
وقالت السفارة وجميع منسوبيها إنهم يتقدمون بأحر التعازي لأسرة الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
استجابت شرطة كامبريدجشير لبلاغات عن عنف في منطقة ميل بارك بالمدينة قبيل منتصف ليل الجمعة. وعثرت على الطالب محمد القاسم، البالغ من العمر عشرين عامًا، مصابًا بجروح خطيرة. وتوفي في مكان الحادث بعد ذلك بوقت قصير.
قالت الشرطة يوم الاثنين إنها تعتقد أن القاسم طُعن في هجوم غير مبرر. كان في تدريب عملي لمدة عشرة أسابيع لدراسة اللغة الإنجليزية في المدينة عندما توفي.
في بيانٍ لها، قالت العائلة: "محمد يوسف القاسم. شابٌّ مفعمٌ بالحماسة، مفعمٌ بالفروسية والشجاعة. كان ابنًا بارًا، وأخًا مُحبًا، وقائدًا للعائلة روحًا لا مظهرًا. كان بشوشًا، شهمًا، طاهر القلب، سريع العطاء، شغوفًا بالآخرين. مع مرور الوقت، أصبح رمزًا للعائلة، تاركًا وراءه إرثًا لا يُنسى في كل مجلس. كان سندَ أبيه، رفيقَ دربِه، وعونًا لأعمامه وأخواله. كان أرحمَ من زار قلب أمٍّ، وأقربَ من أحضان أخواته".
مثل شاب يبلغ من العمر 21 عامًا من كامبريدج، متهم بالقتل وحيازة سكين في مكان عام، أمام محكمة بيتربورو الابتدائية. وقد أُعيد إلى محكمة كامبريدج كراون يوم الأربعاء.