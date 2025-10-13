مقتل صحفي ومؤثر بغزة على يد مسلحين "مؤيدين لإسرائيل"

في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عقب إعلان وقف إطلاق النار في حرب غزة الطويلة والمريرة، ظهر صالح الجعفراوي، الصحفي الفلسطيني وصانع المحتوى، وهو يسير في الشوارع، يبتسم وهو يصرخ ليُبلغ الغزيين بالخبر السار.

يوم الأحد، قُتل صالح على يد مسلحين "مؤيدين لإسرائيل" جنوب مدينة غزة، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك المركز الفلسطيني للإعلام وقناة الجزيرة القطرية، نقلاً عن مصادر فلسطينية.

وكانت آخر مشاركة على الحساب الرسمي لصالح على منصة "X" قد نُشرت حوالي الساعة 7 مساءً بتوقيت الإمارات. ونشر فيها اقتباسات لمسؤول صحي كبير في غزة حول الخطوات التالية لاتفاق وقف إطلاق النار ومدى تضرر القطاع الصحي في القطاع.

انتشرت مقاطع فيديو لجثة صالح على الإنترنت في أعقاب تقارير سابقة عن فقدان الاتصال به. وتحدثت بعض التقارير عن مقتله بسبع رصاصات من مسافة قريبة.