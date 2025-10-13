مقتل صحفي ومؤثر بغزة على يد مسلحين "مؤيدين لإسرائيل"
في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عقب إعلان وقف إطلاق النار في حرب غزة الطويلة والمريرة، ظهر صالح الجعفراوي، الصحفي الفلسطيني وصانع المحتوى، وهو يسير في الشوارع، يبتسم وهو يصرخ ليُبلغ الغزيين بالخبر السار.
يوم الأحد، قُتل صالح على يد مسلحين "مؤيدين لإسرائيل" جنوب مدينة غزة، حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك المركز الفلسطيني للإعلام وقناة الجزيرة القطرية، نقلاً عن مصادر فلسطينية.
وكانت آخر مشاركة على الحساب الرسمي لصالح على منصة "X" قد نُشرت حوالي الساعة 7 مساءً بتوقيت الإمارات. ونشر فيها اقتباسات لمسؤول صحي كبير في غزة حول الخطوات التالية لاتفاق وقف إطلاق النار ومدى تضرر القطاع الصحي في القطاع.
انتشرت مقاطع فيديو لجثة صالح على الإنترنت في أعقاب تقارير سابقة عن فقدان الاتصال به. وتحدثت بعض التقارير عن مقتله بسبع رصاصات من مسافة قريبة.
"صدمة كالصاعقة"
عبر العديد من الصحفيين الفلسطينيين عن حزنهم على وفاة صالح عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومن بين هؤلاء عبد الله العطار الذي قال إن خبر مقتله "صدم كالصاعقة".
ونشرت صفحة على منصة "X"، كانت تابعة في السابق لـ أنس الشريف، الصحفي في قناة الجزيرة الذي قُتل في هجوم إسرائيلي في أغسطس الماضي، صورة لصالح وأنس، مع تعليق جاء فيه: "موعدنا في الجنة يا أحباب القلب".
يأتي نبأ مقتل صالح في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات في مدينة شرم الشيخ المصرية لاستضافة قمة عالمية تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة. وكانت حماس وإسرائيل قد وافقتا على المرحلة الأولى من خطة سلام من 20 نقطة صاغتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة الرهائن الإسرائيليين إلى الوطن والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.