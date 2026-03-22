4 وفيات ومفقود واحد بعد عاصفة رعدية في عُمان

اجتاحت عاصفة رعدية قوية سلطنة عمان يوم السبت الموافق 21 مارس، مما تسبب في أضرار بالممتلكات وأربع وفيات — مع الإبلاغ عن ثلاثة أشخاص مفقودين في البداية، قبل أن تعلن السلطات صباح الأحد عن العثور على جثتي اثنين منهم.
قالت قوات الدفاع المدني في عمان إنها استجابت لـ 18 بلاغًا أنقذت وأجلت خلالها 34 شخصًا من منازلهم. كما استجابت لـ 15 بلاغًا عن أشخاص محاصرين في الأودية، وهو ما تزامن مع تسجيل حالتي الوفاة.
ذكر تقرير صادر عن السلطة أن مركبة تقل 10 أشخاص جرفتها مياه وادي في ولاية بركاء. أنقذ المستجيبون سبعة أشخاص، واستمر البحث عن الأشخاص الثلاثة المفقودين ليلة السبت، كما هو موضح في الفيديو أدناه الذي نشرته هيئة الدفاع المدني في عمان.
صباح الأحد، أعلنت السلطة عن العثور على جثتي اثنين من الأشخاص الثلاثة المفقودين.
من المتوقع أن يستمر الطقس غير المستقر خلال الأسبوع القادم، حيث تحذر السلطات في عمان السكان من توخي الحذر والانتباه إلى التعليمات الرسمية.
أصدرت الأرصاد الجوية العمانية تنبيهًا من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً يوم الأحد، محذرة من أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرد، مما يؤدي إلى فيضانات مفاجئة في الأودية والوديان، وقد يكون بعضها غزيرًا.
المناطق المتوقع تأثرها هي شمال الشرقية، جنوب الشرقية، الوسطى، الداخلية، الظاهرة، جنوب الباطنة ومسقط.