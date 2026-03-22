4 وفيات ومفقود واحد بعد عاصفة رعدية في عُمان

أصدرت الأرصاد الجوية العمانية تنبيهًا من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً يوم الأحد، محذرة من أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرد، مما يؤدي إلى فيضانات مفاجئة في الأودية والوديان، وقد يكون بعضها غزيرًا.