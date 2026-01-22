مقتل شاب عائد من السعودية وصديقته في جريمة "شرف" هزت الهند

على مدار ما يقرب من أربع سنوات، كسب "أرمان" (26 عاماً) عيشه من تركيب البلاط في مواقع البناء عبر المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، حيث كان يرسل الأموال إلى وطنه ويخطط لمستقبل يتجاوز حدود قريته في غرب ولاية "أوتار براديش". عاد إلى الهند قبل بضعة أشهر بسبب علاقة عاطفية، وكان ذلك القرار قاتلاً، وفقاً لما ذكرته عائلته.
قُتل أرمان بوحشية مع شريكته "كاجال سايني" في منطقة "مراد آباد"، وعُثر عليهما لاحقاً مدفونين في قبر واحد على ضفة النهر، فيما وصفته وسائل الإعلام المحلية بأنها قضية "قتل بدافع الشرف" — وهو عنف مدفوع بمعارضة العلاقات بين الأديان أو غيرها من العلاقات التي تُعتبر غير مقبولة اجتماعياً أو دينياً.
ذكرت بعض التقارير الإعلامية المحلية بشكل غير صحيح أن أرمان كان يعمل في دبي. وقال ابن عمه "عرفان" لصحيفة "خليج تايمز" عبر الهاتف يوم الخميس إن أرمان كان يعمل في المدينة المنورة.
وقال عرفان: "كان ولداً طيب المعشر، يهتم بشؤونه الخاصة. نحن محطمون".
وفي حديثه لوسائل الإعلام المحلية، قال "ساتبال أنتيل"، مدير شرطة مراد آباد، إن أرمان، وهو مسلم، كان على علاقة لمدة عامين تقريباً مع كاجال، وهي امرأة هندوسية كانت تعيش في القرية نفسها، على بعد منزل واحد فقط. كانت العائلتان جيراناً.
وقالت الشرطة إن العلاقة تطورت على مدار عامين تقريبًا واستمرت أثناء عمل أرمان في المملكة العربية السعودية، بشكل أساسي عبر الهاتف. وقال المحققون إنه بعد عودته إلى الهند، بدأ الاثنان في الالتقاء شخصياً.
وقالت الشرطة إن عائلة كاجال عارضت العلاقة بشدة. وورد أن عمليات القتل وقعت في وقت متأخر من ليلة الأحد.
ونقلاً عن روايات الشرطة والاعترافات المسجلة حتى الآن، قالت وسائل الإعلام المحلية إن أشقاء كاجال زُعم أنهم ضبطوا الثنائي معاً في منزلها. ويُتهم اثنان منهم بتقييد أرمان من ذراعيه وساقيه، بينما قام آخر بمهاجمته مراراً وتكراراً بسلاح حاد، مما أدى لمقتله. ثم تعرضت كاجال أيضاً للهجوم والقتل، وفقاً للشرطة، بزعم من قبل أشقائها.
وقال "علي وارث"، شقيق أرمان الأكبر، لصحيفة "خليج تايمز" إن العائلة لم تكن لديها أي معرفة بعلاقته.
وبعد عمليات القتل، زُعم أن المتهمين نقلوا الجثتين في سيارة إلى ضفاف نهر "جاجان"، حيث حفروا حفرة ودفنوا الضحيتين في القبر نفسه.
وانكشفت الجريمة بعد اختفاء أرمان ومراجعة عائلته للشرطة مراراً وتكراراً. وقال عرفان: "بحثنا عنه في كل مكان".
وقالت شرطة مراد آباد إنه بعد تدخل كبار الضباط، تم القبض على والد كاجال وثلاثة من أشقائها. وذكرت التقارير أن المتهمين المقبوض عليهم وُجهت إليهم تهم القتل وإتلاف الأدلة.
وقالت الشرطة إنه خلال الاستجواب، زُعم أن المتهمين اعترفوا بالجريمة وقادوا المحققين إلى موقع الدفن، حيث تم انتشال الجثتين. كما تم ضبط مجرفة يُعتقد أنها استُخدمت في عمليات القتل. وقال المسؤولون إن كاجال كانت تعمل معلمة في مدرسة خاصة بالقرية.
ونظراً للطبيعة الحساسة للقضية والتركيبة الدينية المختلطة للقرية، تم نشر قوات شرطة إضافية للحفاظ على النظام والقانون. وقالت الشرطة إن فحوصات ما بعد الوفاة أُجريت من قبل لجنة من الأطباء مع تسجيل فيديو للعملية. وأضافوا أن الوضع في القرية لا يزال متوتراً ولكنه تحت السيطرة.