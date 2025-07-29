مقتل بطل بنغلاديشي في شرطة نيويورك يغرق الأسرة والمجتمع في الحزن

في شارع هادئ بمنطقة برونكس، تجمع الأقارب والأصدقاء وقادة المجتمع المسلم الذي كان يحيط بالراحل "ديدارول إسلام" في وقت مبكر من يوم الثلاثاء لتقديم التعازي بعد ساعات فقط من مقتله بإطلاق نار.

كان إسلام، البالغ من العمر 36 عامًا، قد قضى ثلاثة أعوام ونصف في شرطة نيويورك، وهو مهاجر من بنغلاديش وأب لطفلين، وزوجته حامل بطفلهما الثالث.

قُتل خلال مجزرة في ناطحة سحاب بمنطقة بارك أفنيو يوم الاثنين، حيث كان يقوم بتأمين المكان. قالت الشرطة إن مطلق النار قاد سيارته من لاس فيغاس وفتح النار في البهو وما بعده، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وانتحاره بعد ذلك. ولا تزال دوافعه غير واضحة. وكان إسلام أول من لقي حتفه.

قال عمدة نيويورك، إريك آدامز، في مؤتمر صحفي بالمستشفى في مانهاتن حيث أعلن وفاته: "لقد كان ينقذ الأرواح. كان يحمي سكان نيويورك. إنه يجسد جوهر هذه المدينة، إنه نيويوركي أصيل لا يرتدي الزي العسكري فقط".

في منطقة بارك تشيستر في برونكس، تحرك ضباط الشرطة داخل وخارج المنزل المكون من طابقين الذي اشتراه إسلام لعائلته ووالديه. كان صوت طفل يصرخ داخل المنزل. حضر إمام المسجد المحلي لتعزية العائلة.

كان العديد من القادمين من مجتمع إسلام، بمن فيهم سائقو أوبر الذين نقلوا الأصدقاء والأقارب إلى المنزل، تحت مراقبة دائميّة من شرطة نيويورك. وكان الأطفال يركضون ويلعبون وسط أقدام آبائهم، غير مدركين للحزن الذي يخيّم على المكان. واستمرت جموع المعزين في القدوم حتى بعد الواحدة صباحًا، حاملين الطعام والأطباق المخبوزة الملفوفة بورق الألمنيوم.

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