مقتل بطل بنغلاديشي في شرطة نيويورك يغرق الأسرة والمجتمع في الحزن

في شارع هادئ بمنطقة برونكس، تجمع الأقارب والأصدقاء وقادة المجتمع المسلم الذي كان يحيط بالراحل "ديدارول إسلام" في وقت مبكر من يوم الثلاثاء لتقديم التعازي بعد ساعات فقط من مقتله بإطلاق نار.
كان إسلام، البالغ من العمر 36 عامًا، قد قضى ثلاثة أعوام ونصف في شرطة نيويورك، وهو مهاجر من بنغلاديش وأب لطفلين، وزوجته حامل بطفلهما الثالث.
قُتل خلال مجزرة في ناطحة سحاب بمنطقة بارك أفنيو يوم الاثنين، حيث كان يقوم بتأمين المكان. قالت الشرطة إن مطلق النار قاد سيارته من لاس فيغاس وفتح النار في البهو وما بعده، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وانتحاره بعد ذلك. ولا تزال دوافعه غير واضحة. وكان إسلام أول من لقي حتفه.
قال عمدة نيويورك، إريك آدامز، في مؤتمر صحفي بالمستشفى في مانهاتن حيث أعلن وفاته: "لقد كان ينقذ الأرواح. كان يحمي سكان نيويورك. إنه يجسد جوهر هذه المدينة، إنه نيويوركي أصيل لا يرتدي الزي العسكري فقط".
في منطقة بارك تشيستر في برونكس، تحرك ضباط الشرطة داخل وخارج المنزل المكون من طابقين الذي اشتراه إسلام لعائلته ووالديه. كان صوت طفل يصرخ داخل المنزل. حضر إمام المسجد المحلي لتعزية العائلة.
كان العديد من القادمين من مجتمع إسلام، بمن فيهم سائقو أوبر الذين نقلوا الأصدقاء والأقارب إلى المنزل، تحت مراقبة دائميّة من شرطة نيويورك. وكان الأطفال يركضون ويلعبون وسط أقدام آبائهم، غير مدركين للحزن الذي يخيّم على المكان. واستمرت جموع المعزين في القدوم حتى بعد الواحدة صباحًا، حاملين الطعام والأطباق المخبوزة الملفوفة بورق الألمنيوم.
قال شويب شودري، المستأجر في قبو منزل إسلام، والذي يبلغ من العمر 49 عامًا: "لا أصدق ذلك، إنه كان صغيرًا جدًا. رأيته صباحًا واليوم خلال 12 ساعة فقط رحل".
قال مارجانول كريم، صديق مقرب للعائلة يبلغ من العمر 31 عامًا، إن إسلام كان يوجه الشباب في المجتمع البنغلاديشي الكبير الذي يضم أكثر من 100,000 نسمة في مدينة نيويورك متعددة اللغات. كان متوقعًا حضور إسلام حفل زفافه في سبتمبر القادم.
ذكر كريم أن الضابط الراحل "جاء مهاجرًا، بدأ يعمل كحارس أمن في مدرسة".
وأضاف: "كان يريد دعم عائلته وأن يكون في وضع أفضل، ووقع في حب العمل الشرطي أثناء عمله في الأمن. في ذلك الوقت، كانت والدتي تقول له: ‘لقد تركت وظيفة آمنة كحارس أمن في مدرسة، والشرطة عمل خطير، لماذا فعلت ذلك؟’ كان يجيبها بأنه يريد أن يترك إرثًا لعائلته ليكونوا فخورين به".
وفقًا لأقارب إسلام، كان حجر زاوية في حيه الكبير الذي يغلب عليه البنغلاديشيون. وكان عضوًا نشطًا في المسجد المحلي، يشجع المصلين الباحثين عن عمل على التفكير في الانضمام إلى قسم الشرطة كعناصر مرور، حيث وصف الوظيفة بأنها أكثر أمانًا من دوريات المشاة. في المنزل، كان يتحدث قليلاً عن مهامه.
قال سلمان أحمد، صهر إسلام البالغ من العمر 21 عامًا، إنه كان يعتقد أن إسلام يعمل في منطقة آمنة في قسم الدوريات رقم 47 ولا يواجه الكثير من المواقف الخطرة.
وأضاف: "كان دائمًا يبدو هادئًا في عمله، وكان يحب وظيفته، لكن لم نفكر أبدًا أن شيئًا كهذا قد يحدث. لم يشاركنا أبدًا تفاصيل، ولم نكن نعلم أنه قد يتورط في إطلاق نار".
بعد انتهاء صلاة المغرب، بدأ المزيد من أفراد المجتمع بالتوافد للتعبير عن تعازيهم. وذكر جار إسلام المجاور، إم دي شاهجادا، أنه تذكر إسلام من خلال سجادة الصلاة التي أهداه إياها العام الماضي بعد أن أتم فريضة الحج، وهي الرحلة المقدسة إلى مكة التي يُتوقع من كل مسلم قادر القيام بها. بالنسبة لإسلام، كانت هذه الطقوس مصدر فخر رائع، وكانت من النادر أن يأخذ إجازة من العمل.
قال شاهجادا: "هكذا كان".
ويرى كريم أن قدرة إسلام على الازدهار في نيويورك - المنزل، الوظيفة الثابتة في القطاع الحكومي - جعلته نموذجًا يُحتذى به.
قال كريم: "غالبًا ما كان الناس الأقل مركزًا يسألون كيف تفعل ذلك؟ وكان يحب القوة الشرطية. فتح لنفسه بابًا، وكان يشجع الآخرين على فعل الشيء نفسه".
وأضاف: "كان يقول: خدم المجتمع وسيسير الأمر على ما يرام".
وتابع كريم: "للأسف، هذه هي الحقيقة القاسية التي يعيشونها، لكنه مات بطلًا. كان دائمًا يقول لأمي: ‘علينا جميعًا أن نموت بطريقة أو بأخرى’، وأعتقد أن هذه هي الطريقة التي فارق بها الحياة".
ظهرت هذه المقالة لأول مرة في صحيفة نيويورك تايمز
الولايات المتحدة: مسلح يقتل أربعة في ناطحة سحاب بمانهاتن، بينهم ضابط، ثم ينتحر تايلاند: مقتل 6 أشخاص على الأقل في إطلاق نار جماعي بسوق في بانكوك، بحسب مسؤول بالشرطة