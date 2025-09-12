مقاطع صادمة لإطلاق النار على "كيرك" تجتاح المنصات

بعض مقاطع الفيديو على إنستغرام وثريدز كانت تحمل علامة تحذيرية تُصنّفها على أنها لقطات حساسة، بينما لم تكن كذلك في مقاطع أخرى. صنّفت ميتا بعض هذه المقاطع، وليس كلها، على أنها حساسة، وقصرت بعضها على من تزيد أعمارهم عن 18 عامًا. حُذفت العديد من مقاطع فيديو إطلاق النار المرفوعة على يوتيوب، ولكن كانت تُحمّل مقاطع فيديو جديدة كل دقيقة، وفقًا لبحث أجرته صحيفة نيويورك تايمز.