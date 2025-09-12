مقاطع صادمة لإطلاق النار على "كيرك" تجتاح المنصات

بعد دقائق من إطلاق النار على الناشط اليميني تشارلي كيرك في تجمع جماهيري بجامعة يوتا فالي يوم الأربعاء، ظهرت مقاطع فيديو لعملية القتل على موقع X.
وبحلول الوقت الذي أُعلن فيه عن وفاة كيرك بعد ساعتين، كانت مقاطع الفيديو - التي نشرها المشاركون في المسيرة - قد حصدت أكثر من 11 مليون مشاهدة على منصة التواصل الاجتماعي. كما انتشرت اللقطات الصادمة، التي تُظهر جرح رقبة كيرك بدقة عالية، على منصات إنستغرام وثريدز ويوتيوب وتيليجرام، حيث حصدت ملايين المشاهدات، وأُعيد دمجها برسومات ومقاطع قديمة لكيرك.
استمر انتشار اللقطات المصورة في نمطٍ مروع. مرارًا وتكرارًا، كما انتشر محتوىً صادمٌ لعمليات إطلاق النار - بما في ذلك إطلاق النار الجماعي عام ٢٠١٨ على كنيس يهودي في بيتسبرغ وإطلاق النار عام ٢٠١٩ على مسجدين في نيوزيلندا - على الفور عبر الإنترنت، مما يُبرز ليس فقط غياب الحواجز الوقائية ضد المواد العنيفة، بل وكيف أصبحت هذه الفيديوهات جزءًا لا يتجزأ من الإنترنت.
لطالما أعلنت كلٌّ من شركة ميتا، المالكة لتطبيقات ثريدز وفيسبوك وإنستغرام، وجوجل، المالكة ليوتيوب، عن إزالة أو تقييد المحتوى العنيف المُرفَع على منصاتهما. أما شركة إكس، المملوكة لإيلون ماسك، فلديها سياسة تمنع المستخدمين من مشاركة محتوى "دموي للغاية"، وتطلب من المستخدمين وضع علامة تحذير على المحتوى العنيف.
لكن الناس وجدوا بسهولة طرقًا للالتفاف على الحظر، من خلال تعديل الفيديوهات بنصوص أو تسريعها بحيث لا تتمكن المنصات من العثور عليها وحذفها بسهولة. وفي السنوات الأخيرة، قلصت العديد من المنصات - وعلى رأسها منصة X، التي أعلنها ماسك منصةً لحرية التعبير ومقاومةً للرقابة - من إدارة المحتوى وخففت من قواعد مكافحة خطاب الكراهية.
وقال خبراء وسائل التواصل الاجتماعي إنه كان من المحتم أن تنتشر مقاطع الفيديو التي تظهر لحظة إطلاق النار على كيرك على نطاق واسع.
قال إيمرسون بروكينغ، مدير الاستراتيجية في مختبر أبحاث الأدلة الرقمية التابع للمجلس الأطلسي: "هذه هي المرة الأولى التي تُقتل فيها شخصية مرموقة بهذا الشكل العلني، وتُنشر أخبارها على وسائل التواصل الاجتماعي". وأضاف: "ولهذا السبب، أعتقد، للأسف، أن هذه لحظةٌ تنتشر على نطاق واسع ولها تأثيرٌ هائل. وسيكون لها عواقب وخيمة على الحياة السياسية والمدنية الأمريكية".
رفضت ميتا التعليق على انتشار الفيديوهات على منصاتها. ولم تستجب X وتيليجرام لطلبات التعليق فورًا. ونشرت X على الإنترنت أنها "ستواصل الوقوف ضد العنف والرقابة، ضامنةً أن تُبرز هذه المنصة الحقيقة وتُتيح حوارًا مفتوحًا للجميع".
وقال متحدث باسم شركة جوجل إن موقع يوتيوب قام بإزالة بعض المحتوى الذي يحتوي على المؤثرات البصرية من عملية إطلاق النار وتطبيق أدوات تقييد العمر على بعض مقاطع الفيديو حتى لا يتم عرضها على حسابات الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
قال المتحدث باسم الموقع: "قلوبنا مع عائلة تشارلي كيرك بعد وفاته المأساوية. نراقب منصتنا عن كثب ونُبرز المحتوى الإخباري بشكل بارز على الصفحة الرئيسية، وفي نتائج البحث، وفي التوصيات، لمساعدة الناس على البقاء على اطلاع دائم".
كافحت شركات التواصل الاجتماعي للحد من انتشار المحتوى العنيف لعقدٍ على الأقل. في عام ٢٠١٥، نشر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على منصات التواصل الاجتماعي لقطاتٍ لعمليات قطع رؤوس وإطلاق نار من العراق وسوريا، انتشرت على نطاقٍ واسع، وساعدت التنظيم المتطرف على نشر دعايته وتجنيد أعضاء جدد، وفقًا لخبراء في التطرف. أزالت المنصات بعض المحتوى، ولكن غالبًا بعد أيامٍ أو أسابيع من نشره.
لم يقتصر انتشار المحتوى العنيف على مقاطع الفيديو. ففي عام ٢٠١٨، نشر المسلح الذي قتل ١١ شخصًا في كنيس "شجرة الحياة" في بيتسبرغ آراءه المعادية للسامية على منصة "جاب"، وهي منصة تواصل اجتماعي يمينية. ومن هناك، انتشرت رسالته على مواقع تواصل اجتماعي أخرى، إلى جانب سيل من الصور ومقاطع الفيديو والوسوم المعادية للسامية.
في عام ٢٠١٩، انتشر عبر الإنترنت تسجيلٌ لبثٍّ مباشرٍ يُظهر مُسلّحًا يُقتل فيه ٥١ شخصًا في مسجدين بمدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا. ورغم وعود شركات التواصل الاجتماعي بحذف الفيديو، لا تزال عشرات النسخ منه تُتداول على الإنترنت بعد ثلاث سنوات.
بعد ساعات من إطلاق النار على كيرك، بدا أن بعض شركات وسائل التواصل الاجتماعي تحاول إزالة بعض مقاطع الفيديو - مع نتائج غير متسقة.
بعض مقاطع الفيديو على إنستغرام وثريدز كانت تحمل علامة تحذيرية تُصنّفها على أنها لقطات حساسة، بينما لم تكن كذلك في مقاطع أخرى. صنّفت ميتا بعض هذه المقاطع، وليس كلها، على أنها حساسة، وقصرت بعضها على من تزيد أعمارهم عن 18 عامًا. حُذفت العديد من مقاطع فيديو إطلاق النار المرفوعة على يوتيوب، ولكن كانت تُحمّل مقاطع فيديو جديدة كل دقيقة، وفقًا لبحث أجرته صحيفة نيويورك تايمز.
على حساب X، انتشرت اللقطات بسرعة على حسابات تجميع الأخبار التي تشارك عناوين اليوم الرئيسية والتعليقات. على أحد حسابات "أنسنسورد نيوز"، حصد فيديو للهجوم أكثر من 8 ملايين مشاهدة، وفقًا للبيانات العامة لحساب X. حُذف الفيديو لاحقًا من الحساب، مع أنه لم يتضح ما إذا كان المستخدم هو من حذفه أم X.
ونشر حساب تجميعي آخر على X، وهو Breaking911، نفس الفيديو وحصل على 3 ملايين مشاهدة في غضون ساعة بعد إطلاق النار.
يبدو أن ماسك شاهد بعض الفيديوهات. ففي منشور له بعد وقت قصير من إطلاق النار على كيرك، كتب ماسك: "بدا المشهد سيئًا للغاية، لكنني آمل أن ينجو تشارلي بطريقة ما".
بعد ذلك بوقت قصير، نشر مئات الأشخاص على حساب ماسك، مطالبين إياه بحذف لقطات إطلاق النار. وقال كثيرون إنه يجب أن يفكر في عائلة كيرك، بمن فيهم أطفاله الصغار، واحتمال أن يشاهدوا يومًا ما لقطات لحظة وفاة والدهم.
ظهرت هذه المقالة في صحيفة نيويورك تايمز.