مقاتلة أمريكية تدمر مسيرة إيرانية فوق بحر العرب

صرح مسؤول أمريكي لوكالة رويترز يوم الثلاثاء أن الجيش الأمريكي أسقط يوم الثلاثاء طائرة إيرانية مسيرة اقتربت من حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في بحر العرب. وكانت الطائرة المسيرة الإيرانية من طراز "شاهد-139" تحلق باتجاه الحاملة، وأسقطتها طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-35. 21
وقال الكابتن في البحرية تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي: "أسقطت طائرة مقاتلة من طراز F-35C تابعة لأبراهام لينكولن الطائرة الإيرانية المسيرة دفاعاً عن النفس ولحماية حاملة الطائرات والأفراد الموجودين على متنها".
وأضاف أنه لم يصب أي من أفراد الخدمة الأمريكية خلال الحادث، ولم تتضرر أي معدات أمريكية. وجاء الحادث في الوقت الذي سعى فيه دبلوماسيون لترتيب محادثات نووية بين إيران والولايات المتحدة، وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه مع توجه السفن الحربية الأمريكية نحو إيران، فإن "أشياء سيئة" قد تحدث على الأرجح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وتعتبر مجموعة "لينكولن" الضاربة الجزء الأكثر وضوحاً في الحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب حملة قمع عنيفة ضد المظاهرات المناهضة للحكومة الشهر الماضي، وهي الاضطرابات الداخلية الأكثر دموية في إيران منذ ثورتها عام 1979.
وكان ترامب، الذي توقف عن تنفيذ تهديدات بالتدخل خلال حملة القمع، قد طالب طهران منذ ذلك الحين بتقديم تنازلات نووية وأرسل أسطولاً إلى سواحلها.
وقال الأسبوع الماضي إن إيران "تتحدث بجدية"، بينما قال علي لاريجاني، كبير المسؤولين الأمنيين في طهران، إن الترتيبات للمفاوضات جارية.
وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إن قوات الحرس الثوري الإيراني ضايقت سفينة تجارية ترفع العلم الأمريكي ويعمل عليها طاقم أمريكي في حادث آخر يوم الثلاثاء، بعد ساعات في مضيق هرمز.
وقال هوكينز: "اقترب زورقان تابعان للحرس الثوري وطائرة إيرانية مسيرة من طراز (مهاجر) من السفينة (Stena Imperative) بسرعات عالية وهددوا بصعود الناقلة والاستيلاء عليها".