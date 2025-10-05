معركة الرولكس الهندية: مغترب من دبي يسترد ساعته الفاخرة

قال خبراء قانونيون إن الحكم يوفر وضوحًا ضروريًا للغاية. وصرح الدكتور سوجاي كانتاوالا، محامي المحكمة العليا، لصحيفة "خليج تايمز" : "يؤكد هذا الحكم على ضرورة أن تنظر الجمارك بعين الاعتبار إلى ما يُصنف "للاستخدام الشخصي" مقابل "الكمية التجارية". وأضاف أن المحكمة صححت تصنيفًا تعسفيًا مع الحفاظ على الضمانات القانونية بموجب قانون الجمارك.