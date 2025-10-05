معركة الرولكس الهندية: مغترب من دبي يسترد ساعته الفاخرة

أصبحت ساعة رولكس مملوكة لرجل من دبي، تمت مصادرتها في مطار دلهي العام الماضي، موضوع معركة قانونية انتهت هذا الأسبوع بفوز جزئي في المحكمة العليا في الهند.
وبحسب أمر صادر عن محكمة دلهي العليا، اطلعت عليه صحيفة خليج تايمز ، أوقف مسؤولو الجمارك في مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي المغترب الهندي ماهيش مالكاني في مارس/آذار 2024، وصادروا ساعة رولكس سابمارينر بقيمة حوالي 56 ألف درهم، كان يرتديها.
صودرت الساعة بعد أن زعم المسؤولون أنه لم يُصرّح عنها في القناة الخضراء. وبعد أشهر، سمحت له الجمارك باستردادها لإعادة تصديرها، ولكن بعد دفع غرامة قدرها 7500 درهم، بالإضافة إلى غرامة قدرها 6250 درهمًا.
ما دفع الأمر إلى المحكمة هو ادعاء الوزارة بأن الساعة الواحدة كانت "كمية تجارية". طعن مالكاني في ذلك، قائلاً إنه من غير المعقول اعتبار ساعة شخصية واحدة شحنة تجارية.
ووافقت محكمة دلهي العليا على ذلك، حيث قضت بأن "ساعة رولكس واحدة لا يمكن اعتبارها كمية تجارية وليس هناك سبب يمنع الاحتفاظ بها للاستخدام الشخصي".
مع ذلك، لم يكن النصر كاملاً. فقد أيدت المحكمة الغرامات والعقوبات، وألزمت مالكاني بدفع جميع رسوم التخزين المتراكمة منذ المصادرة. ومُددت مهلة استرداد الساعة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول.
يُذكّر هذا القرار المسافرين بأنه بموجب القوانين الهندية، يجب التصريح عن السلع الكمالية التي تزيد قيمتها عن 2000 درهم إماراتي عند الوصول. وقد يُؤدي عدم التصريح إلى غرامات باهظة، حتى لو كانت هذه السلعة ساعة يد.
قال خبراء قانونيون إن الحكم يوفر وضوحًا ضروريًا للغاية. وصرح الدكتور سوجاي كانتاوالا، محامي المحكمة العليا، لصحيفة "خليج تايمز" : "يؤكد هذا الحكم على ضرورة أن تنظر الجمارك بعين الاعتبار إلى ما يُصنف "للاستخدام الشخصي" مقابل "الكمية التجارية". وأضاف أن المحكمة صححت تصنيفًا تعسفيًا مع الحفاظ على الضمانات القانونية بموجب قانون الجمارك.
وبحسب قوله، فإن القرار يرسم خطاً عملياً: لا يمكن التعامل مع عنصر شخصي عالي القيمة تلقائياً على أنه تجاري، ومن حق الركاب الحصول على الحماية ضد الطلبات العامة المنسوخة والملصقة التي تفتقر إلى المنطق السليم.