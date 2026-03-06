مطارات عمان تعمل بكامل طاقتها وسط الاضطرابات الإقليمية

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
أعلنت مطارات عمان عبر قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي أن مطارات مسقط الدولي و صلالة و صحار تظل تعمل بكامل طاقتها ومفتوحة للعمل على الرغم من الاضطرابات الإقليمية الحالية.
أكدت البلاد أن عمان من بين الدول القليلة في المنطقة التي تستمر مطاراتها في العمل 24 ساعة في اليوم دون قيود على الفتحات الزمنية.
قالت مطارات عمان إنها في وضع جيد لدعم شركات الطيران التي تتطلب مرونة تشغيلية أو سعة إضافية أو تعديلات مؤقتة لشبكاتها.
كما أشارت الشركة إلى أنه وسط الاضطرابات المستمرة في السفر الجوي الإقليمي، يمكن أن تكون عمان بمثابة بوابة بديلة للخليج، حيث توفر وصلات نقل بري إلى عدة وجهات في دول مجلس التعاون الخليجي.
أشارت الشركة إلى أن الفتحات الزمنية يتم تنسيقها من خلال Airport Coordination Limited (ACL)، وتُدعى شركات الطيران الراغبة في تشغيل رحلات إلى مسقط أو صلالة أو صحار لتقديم طلبات الفتحات الزمنية الخاصة بها من خلال عملية ACL القياسية.
بالنسبة لشركات الطيران الجديدة التي تفكر في إطلاق خدمات إلى عمان، صرحت مطارات عمان بأنها ستعمل عن كثب مع هيئة الطيران المدني (CAA) لتسهيل وتسريع الموافقات التنظيمية كلما أمكن ذلك.
وأضافت مطارات عمان أن فرقها التجارية والتشغيلية مستعدة لمساعدة شركات الطيران خلال هذه الفترة ومفتوحة لمناقشة أي احتياجات تشغيلية أو فرص محتملة.
