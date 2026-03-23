مضيق هرمز.. من "عنق زجاجة" للنفط إلى "شريان رقمي" يربط ثلاث قارات

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
مضيق هرمز – الذي طالما اعتُبر أخطر نقطة اختناق للطاقة في العالم – يبرز بسرعة كشيء أكثر أهمية وعرضة للخطر. تحت مسارات ناقلات النفط التي تحمل حوالي 21 بالمائة من توزيع النفط العالمي، توجد مجموعات كثيفة من كابلات الألياف الضوئية التي تنقل الإشارات الرقمية التي تدعم التمويل والتجارة والحوسبة السحابية وسلاسل التوريد عبر ثلاث قارات، وفقًا لتقديرات العبور البحري التي تستشهد بها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية على نطاق واسع.
مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية أسبوعها الرابع وعدم ظهور أي بوادر للحل، يخلق هذا التقارب بين البنية التحتية المادية والرقمية نقطة ضعف نظامية غير مسبوقة، والتي يحذر المحللون من أنها ستعرض 5 تريليونات دولار من التجارة العالمية للخطر.
"ما لا يفهمه معظم الناس هو أن مضيق هرمز ليس مجرد عنق زجاجة للنفط، بل هو الشريان الرقمي لثلاث قارات،" صرح رياد كمال أيوب، خبير الأمن السيبراني المقيم في دبي والمدير العام لمجموعة رياد، لصحيفة الخليج تايمز خلال عطلة نهاية الأسبوع.
هشاشة البنية التحتية البحرية مقلقة. تقدر اللجنة الدولية لحماية الكابلات أن حوالي 200 عطل في الكابلات البحرية تحدث عالميًا كل عام، معظمها بسبب المراسي أو سفن الصيد أو الكوارث الطبيعية. والآن، هناك حرب.
أوضح أيوب أن ما لا يقل عن ستة أنظمة كابلات رئيسية تعبر الجغرافيا المحدودة للمضيق، وتشكل شريانًا رقميًا حيويًا يربط أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
تحمل هذه الشبكات أكثر من 95 بالمائة من حركة البيانات العابرة للقارات، مما يدعم البنية التحتية الرقمية التي تدعم 32 تريليون دولار من التجارة الرقمية العالمية السنوية، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).
“إن التركيز الهائل لهذه الحركة عبر نقطة اختناق جغرافية واحدة يمثل ما يصفه محللو البنية التحتية بشكل متزايد بأنه أخطر نقطة فشل واحدة في الاقتصاد الرقمي العالمي،” أشار أيوب.
"لقد قمنا بنمذجة سيناريوهات تعطيل مختلفة، والأرقام مذهلة. قطع الكابلات المنسق سيتسبب في خسائر تتراوح بين 10 مليارات دولار و 50 مليار دولار أسبوعيًا، مع أضرار تراكمية قد تصل إلى 3 تريليونات دولار إلى 5 تريليونات دولار على مدى فترة تعطيل تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر،” أضاف.
أصبح الوضع الآن يتجاوز النمذجة النظرية حيث أصبح كل من البحر الأحمر ومضيق هرمز مناطق لا تستطيع فيها سفن إصلاح الكابلات التجارية العمل بأمان. تشير التقارير الإعلامية إلى أن Meta وشركائها اضطروا إلى وقف العمل في مشروع 2Africa Pearls، وهو امتداد لنظام كابلات 2Africa البحري الأوسع المصمم لتعزيز الاتصال الإقليمي. وقد أصدرت Alcatel Submarine Networks، وهي الشركة الفرنسية المتعاقد معها لمد الكابلات الحيوية، إشعارات قوة قاهرة لعملائها، معلنة أنها لم تعد تستطيع العمل بأمان في الخليج العربي بسبب العمليات العسكرية النشطة.
“يمثل هذا لحظة فارقة حيث يواجه الإنترنت العالمي الآن أخطر تهديد لبنيته التحتية منذ عقود،” أشار أيوب، مضيفًا: “التعرض الإقليمي لا يزال شديدًا. يقدر المحللون فقدان الاتصال بنسبة 70 إلى 90 بالمائة عبر دول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤثر على 54 مليون شخص؛ بينما قد تشهد الهند تخفيضات في السعة بنسبة 30 إلى 40 بالمائة، وباكستان 50 إلى 60 بالمائة، وشرق إفريقيا 40 إلى 50 بالمائة.
لا يبدو الأمر مثيرًا للذعر بل واقعيًا، يشير قادة الصناعة إلى أن تعطل الكابلات على طول مضيق Hoymuz، “من المرجح أن يشل الأسواق المالية العالمية بسرعة صادمة”. لا تستطيع شركات التداول عالية التردد تحمل الانقطاع؛ فقد تؤدي أعطال التوجيه إلى إغلاقات تلقائية عبر البورصات العالمية، وستتعرض البنية التحتية للمدفوعات لضغوط في وقت واحد.
قال محلل من صندوق النقد الدولي (IMF): “قطع كابل مضيق هرمز سيوقف أسواق الأسهم الإقليمية. سيمتد الاضطراب بسرعة إلى عمليات التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات في الهند التي تبلغ قيمتها 254 مليار دولار والتي لا تزال تعتمد بشكل كبير على مسارات الكابلات الدولية، وفقًا للجمعية الوطنية لشركات البرمجيات والخدمات.
"تخفيض السعة بنسبة 40 بالمائة يعني خسائر يومية تتراوح بين 3 مليارات دولار و 7 مليارات دولار من الغرامات التعاقدية، بالإضافة إلى أضرار لا تقدر بثمن للسمعة،" أشار أيوب.
إصلاح الكابلات التالفة مكلف وبطيء. تقدر اللجنة الدولية لحماية الكابلات تكاليف الإصلاح بما يتراوح بين 50 مليون دولار و 150 مليون دولار لكل كابل، مع جداول زمنية تتراوح عادة من أربعة إلى ثمانية أسابيع. في البيئات العسكرية، قد تمتد التأخيرات إلى ثلاثة إلى ستة أشهر.
“يمثل مضيق هرمز نقطة التقاء للجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والهشاشة المنهجية. الخطر الحقيقي ليس فقط في إمكانية قطع الكابلات. بل هو أن الاقتصاد العالمي لا يزال يتصرف وكأنها لن تُقطع أبدًا،” حذر أيوب.