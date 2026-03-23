مضيق هرمز.. من "عنق زجاجة" للنفط إلى "شريان رقمي" يربط ثلاث قارات

مضيق هرمز – الذي طالما اعتُبر أخطر نقطة اختناق للطاقة في العالم – يبرز بسرعة كشيء أكثر أهمية وعرضة للخطر. تحت مسارات ناقلات النفط التي تحمل حوالي 21 بالمائة من توزيع النفط العالمي، توجد مجموعات كثيفة من كابلات الألياف الضوئية التي تنقل الإشارات الرقمية التي تدعم التمويل والتجارة والحوسبة السحابية وسلاسل التوريد عبر ثلاث قارات، وفقًا لتقديرات العبور البحري التي تستشهد بها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية على نطاق واسع.

مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية أسبوعها الرابع وعدم ظهور أي بوادر للحل، يخلق هذا التقارب بين البنية التحتية المادية والرقمية نقطة ضعف نظامية غير مسبوقة، والتي يحذر المحللون من أنها ستعرض 5 تريليونات دولار من التجارة العالمية للخطر.

"ما لا يفهمه معظم الناس هو أن مضيق هرمز ليس مجرد عنق زجاجة للنفط، بل هو الشريان الرقمي لثلاث قارات،" صرح رياد كمال أيوب، خبير الأمن السيبراني المقيم في دبي والمدير العام لمجموعة رياد، لصحيفة الخليج تايمز خلال عطلة نهاية الأسبوع.

هشاشة البنية التحتية البحرية مقلقة. تقدر اللجنة الدولية لحماية الكابلات أن حوالي 200 عطل في الكابلات البحرية تحدث عالميًا كل عام، معظمها بسبب المراسي أو سفن الصيد أو الكوارث الطبيعية. والآن، هناك حرب.

أوضح أيوب أن ما لا يقل عن ستة أنظمة كابلات رئيسية تعبر الجغرافيا المحدودة للمضيق، وتشكل شريانًا رقميًا حيويًا يربط أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

تحمل هذه الشبكات أكثر من 95 بالمائة من حركة البيانات العابرة للقارات، مما يدعم البنية التحتية الرقمية التي تدعم 32 تريليون دولار من التجارة الرقمية العالمية السنوية، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).

“إن التركيز الهائل لهذه الحركة عبر نقطة اختناق جغرافية واحدة يمثل ما يصفه محللو البنية التحتية بشكل متزايد بأنه أخطر نقطة فشل واحدة في الاقتصاد الرقمي العالمي،” أشار أيوب.