مصرع 5 أشقاء في تسرب غاز منزلي بمصر

في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، شهدت قرية ميت عاصم الهادئة، التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية المصرية، مأساة مفجعة أودت بحياة خمسة أشقاء إثر تسرب غاز داخل منزلهم.
وفقًا للتقارير الأولية، تراوحت أعمار الضحايا، أربع فتيات وصبي واحد، بين ثمانية وثمانية عشر عامًا.
أدى التسرب إلى استنشاق غاز شديد، مما أدى إلى اختناقهم ووفاتهم قبل أن تتمكن فرق الطوارئ من الوصول إليهم.
.
تم إرسال قوات الأمن على الفور إلى مكان الحادث، بقيادة رئيس فرع البحث الجنائي ببنها ورئيس وحدة مباحث قسم شرطة بنها.
كما هرعت سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى الموقع لتقديم الدعم والتعامل مع الموقف.
وبعد الفحص، أكدت السلطات أن الوفيات نجمت عن استنشاق الغاز الذي انتشر في جميع أنحاء المنزل. تم نقل الجثث إلى المستشفى تحت إشراف سلطات التحقيق.
تم تقديم بلاغ رسمي، وتولى مكتب النيابة العامة التحقيق. تم التصريح بدفن الجثث بعد التشريح الجنائي، كما أمر المكتب بإجراء تحقيق عاجل من قبل المحققين.