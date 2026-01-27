مصرع 3 سياح فرنسيين بعد انقلاب قارب في عُمان

أعلنت شرطة السلطنة يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير، عن وفاة ثلاثة سياح وإصابة اثنين آخرين بعد انقلاب قارب في عُمان.
كان القارب يقل مجموعة من 25 سائحًا فرنسيًا، بالإضافة إلى المرشد السياحي وقبطان القارب، عندما وقع الحادث المأساوي.
تم علاج السائحين اللذين أصيبا بجروح طفيفة من قبل طواقم الإسعاف.
التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الحادث.
تشتهر البلاد بمحيطها وشواطئها الجميلة التي أصبحت نقطة جذب للسياح، وغالبًا ما تحذر السلطات الناس من مخاطر البحر والظروف الجوية المتغيرة.
في مارس من العام الماضي، عُثر على طفل ميت في البحر بعد أربعة أيام من اختفائه في عُمان. شارك المواطنون في عملية إنقاذ للفتى الصغير استمرت أربعة أيام، وشارك فيها أيضًا فرق إنقاذ مائية والسلطات المعنية.
في غضون ذلك، في فبراير 2025، تم انتشال جثتي شخصين توفيا غرقًا في عين وداح، الواقعة في ولاية بهلا، محافظة الداخلية.
في أكتوبر 2024، تعرض طفلان لحادث غرق، نجا أحدهما بينما توفي الآخر. وقع الحادث في منطقة الحدة بولاية جعلان بني بو علي، وفقًا لشرطة عُمان.
في حادث آخر، قامت شرطة السلطنة بإجلاء حالة طبية من إحدى المناطق الجبلية في وادي بني غافر بولاية الرستاق. تم نقل الضحية إلى مستشفى الرستاق المرجعي لتلقي العلاج اللازم، وفقًا لشرطة عُمان السلطانية.