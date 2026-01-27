مصرع 3 سياح فرنسيين بعد انقلاب قارب في عُمان

في مارس من العام الماضي، عُثر على طفل ميت في البحر بعد أربعة أيام من اختفائه في عُمان. شارك المواطنون في عملية إنقاذ للفتى الصغير استمرت أربعة أيام، وشارك فيها أيضًا فرق إنقاذ مائية والسلطات المعنية.