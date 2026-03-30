مصرع عامل هندي في قصف إيراني لمحطة كهرباء كويتية

قُتل عامل هندي في هجوم إيراني على محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت. كما أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن تضرر مبنى خدمات في إحدى محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه جراء هجوم إيراني.
أعربت سفارة الهند في الكويت عن تعازيها وتنسق عن كثب مع السلطات الكويتية لتقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة. ترفع هذه الوفاة الأخيرة عدد المواطنين الهنود الذين قتلوا في حرب غرب آسيا إلى ثمانية على الأقل. تأتي هذه الوفاة الأخيرة بعد حادث وقع يوم الخميس الماضي في الإمارات، حيث قُتل هندي جراء سقوط حطام بعد اعتراض صاروخ باليستي فوق أبوظبي. كما قُتل أربعة وافدين باكستانيين في الإمارات بسبب سقوط الحطام وسط تصاعد الصراعات الإقليمية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدثة باسم الوزارة، فاطمة جوهر حيات، قولها إن الفرق الفنية وفرق الطوارئ تعاملت فوراً مع تداعيات الحادث بما يتماشى مع خطة الطوارئ المعتمدة.
وأكدت حيات على استمرارية كفاءة التشغيل، بالتوازي مع التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والجهات المعنية لتأمين المواقع المتضررة.
يوم الجمعة، قالت الحكومة الهندية، بعد اجتماع وزاري مشترك، إن سبعة هنود قتلوا في صراع الشرق الأوسط حتى الآن، ولا يزال أحدهم مفقوداً. وترفع وفاة يوم الاثنين العدد الإجمالي.
دخلت الحرب الآن أسبوعها الخامس، والتي بدأت بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مشتركة على إيران في 28 فبراير، مما أدى إلى تصعيد إقليمي أوسع. ومنذ ذلك الحين، هاجمت القوات الإيرانية أصولاً أمريكية وبنية تحتية مدنية في دول الخليج، مما تسبب في وقوع إصابات وأضرار في البنية التحتية.