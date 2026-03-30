مصرع عامل هندي في قصف إيراني لمحطة كهرباء كويتية

أعربت سفارة الهند في الكويت عن تعازيها وتنسق عن كثب مع السلطات الكويتية لتقديم كل الدعم والمساعدة الممكنة. ترفع هذه الوفاة الأخيرة عدد المواطنين الهنود الذين قتلوا في حرب غرب آسيا إلى ثمانية على الأقل. تأتي هذه الوفاة الأخيرة بعد حادث وقع يوم الخميس الماضي في الإمارات، حيث قُتل هندي جراء سقوط حطام بعد اعتراض صاروخ باليستي فوق أبوظبي. كما قُتل أربعة وافدين باكستانيين في الإمارات بسبب سقوط الحطام وسط تصاعد الصراعات الإقليمية.