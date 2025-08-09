مصرع شخصين بسقوط حافلة سياحية في نهر بتركيا

قتل عربيان وأصيب أربعة آخرون، الجمعة، بعد سقوط حافلتهم السياحية في مجرى نهر، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء تركية.
ويظهر في مقطع فيديو للحافلة المتساقطة أشخاص حولها يحاولون مساعدة من كانوا بداخلها.
ويظهر في الفيديو الذي نقلته وكالة الأنباء التركية "IHA "، رجل يصرخ من الطريق باللغة العربية: "اتصلوا بسفارة الإمارات.. الإماراتيون.. أحضروا مروحية"، في إشارة إلى أن من كانوا في السيارة هم مواطنون إماراتيون.
لاحقًا، تم تأكيد هويات ضحايا الحادث. وأفادت الوكالة أن عبد المجيد محمد أحمد إبراهيم (32 عامًا) وشقيقته مريم محمد أحمد إبراهيم (18 عامًا) لقيا حتفهما.
شاهد الفيديو أدناه:
بينما أصيب كلٌّ من محمد أحمد إبراهيم (15 عامًا)، وسميرة محمد عبد الرحمن (53 عامًا)، ومحمد أحمد إبراهيم (60 عامًا)، وسائق السيارة عبد القادر بوغوتشلو (39 عامًا). نُقل المصابون إلى المستشفى، وحالتهم حرجة.