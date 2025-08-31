مشاهير من أجل غزة: أصوات عالمية تناصر العدالة والإنسانية

مع استمرار العالم في مشاهدة الإبادة الجماعية في غزة، والتي تُبث على منصات التواصل الاجتماعي، يتخذ الناس إجراءات عبر مشاركة المنشورات والتبرع والتحدث ضد الدمار في القطاع.
في حين أن الجهود الفردية تُحدث فرقاً، فإن التأثير يتضاعف عندما يرفع أصحاب المنصات الكبيرة التي تصل إلى الملايين أصواتهم من أجل الفلسطينيين. ومع اقتراب حرب غزة من عامها الثاني، إليكم ستة مشاهير أعلنوا حتى الآن دعمهم للسكان الذين دمرتهم الغارات الجوية الإسرائيلية.
الممثل الأيرلندي، المعروف بدوره "دافوس سيورث" في مسلسل "صراع العروش"، كان صوتاً دائماً في دعم غزة، لكن دعمه لا يقتصر على الكلمات فقط. فهو أحد النشطاء الذين يبحرون مع أسطول "الصمود العالمي"، الذي من المقرر أن يغادر من برشلونة، في محاولة لإدخال المساعدات الضرورية.
قبل الإبحار، كرم ليام الطفلة الفلسطينية فاطمة، التي قال إنها كانت تعد ترتيبات جنازتها بنفسها، مشيراً إلى رعب أن يخطط طفل لما سيحدث بعد وفاته.
تشتهر الناشطة المناخية غريتا، البالغة من العمر 22 عاماً، بدفاعها المستمر عن حقوق الفلسطينيين. وإلى جانب ليام، تستعد للإبحار مع أسطول "الصمود العالمي" "لإنهاء الإبادة الجماعية، ومحاسبة مجرمي الحرب".
ربما تكون غريتا واحدة من أبرز المشاهير الذين عبروا عن مواقفهم، وهذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها على متن سفينة مساعدات. ففي يونيو، حاولت الناشطة السويدية كسر الحصار البحري الإسرائيلي المستمر على غزة، لكن القوات الإسرائيلية استولت على السفينة، وقامت بترحيلها هي والآخرين الذين كانوا على متنها.
بعد أن قُتل سليمان العبيد، لاعب المنتخب الفلسطيني السابق، المعروف أيضاً باسم "بيليه الفلسطيني"، بنيران إسرائيلية، نعاه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، قائلاً: "وداعاً لسليمان العبيد، 'بيليه الفلسطيني'".
نشر نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح التغريدة، مضيفاً تعليقاً ساخراً لاقى إشادة واسعة من قبل معجبيه العرب. سأل صلاح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "هل يمكنكم أن تخبرونا كيف مات، وأين، ولماذا؟".
ربما يكون أحدث إضافة إلى القائمة هو المغني الكندي شون مينديز، الذي قال إن "ما يحدث في غزة يحطم قلبي تماماً". في حفل موسيقي أخير، قال المغني الكندي إنه "لم يكن قادراً على التحدث عن الأمر في وقت سابق"، وشعر أن العرض هو المكان المناسب للقيام بذلك.
وأضاف: "أشعر أنها مسؤوليتنا أن نوقف دورات الألم هذه، وأن نختار الحب." بعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، رحب البعض بكلماته، رغم أن العديد انتقدوه لعدم ذكره صراحة لدعمه للفلسطينيين. وعلق البعض بأنه "لم يقل أي شيء على الإطلاق"، وأن مينديز كان يؤدي مجرد حيلة علاقات عامة معدة مسبقاً.
الرئيسة التنفيذية ومؤسسة علامة "هدى بيوتي"، وهي من أصل فلسطيني، لفتت الانتباه مراراً وتكراراً إلى محنة العائلات المحطمة في غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد تصرفات الحكومة الإسرائيلية بحق سكان غزة.
كثيراً ما تعلن أيقونة التجميل عن حملات تبرع، بما في ذلك إعلانها الأخير أن 100% من مبيعات مجموعة "كلمنتينا" الأخيرة من "هدى بيوتي" ستذهب إلى منظمة "أطباء بلا حدود" لدعم العمل الطبي المنقذ للحياة في غزة.
الممثل الأمريكي، الذي يشتهر بدوره "بروس بانر/هالك" في عالم مارفل السينمائي، كان واضحاً باستمرار أن "الإبادة الجماعية ليست منطقة رمادية".
بعد أن تم الإعلان رسمياً عن حدوث مجاعة في غزة، لجأ مارك إلى انستغرام ليذكر المجتمع بأن الأمر ليس "مجرد مأساة بل جريمة ضد الإنسانية."
وشدد على أن التجويع القسري كان من صنع الإنسان؛ وليس كارثة طبيعية بل "نتيجة خيارات متعمدة يتخذها من هم في السلطة." دعا مارك قادة العالم إلى "القيام بشيء ما"، ودعا الأفراد لرفع أصواتهم و"المطالبة بإنهاء الدمار، والمطالبة بالحياة."