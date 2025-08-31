مشاهير من أجل غزة: أصوات عالمية تناصر العدالة والإنسانية

مع استمرار العالم في مشاهدة الإبادة الجماعية في غزة، والتي تُبث على منصات التواصل الاجتماعي، يتخذ الناس إجراءات عبر مشاركة المنشورات والتبرع والتحدث ضد الدمار في القطاع.

في حين أن الجهود الفردية تُحدث فرقاً، فإن التأثير يتضاعف عندما يرفع أصحاب المنصات الكبيرة التي تصل إلى الملايين أصواتهم من أجل الفلسطينيين. ومع اقتراب حرب غزة من عامها الثاني، إليكم ستة مشاهير أعلنوا حتى الآن دعمهم للسكان الذين دمرتهم الغارات الجوية الإسرائيلية.

1. ليام كانينغهام

الممثل الأيرلندي، المعروف بدوره "دافوس سيورث" في مسلسل "صراع العروش"، كان صوتاً دائماً في دعم غزة، لكن دعمه لا يقتصر على الكلمات فقط. فهو أحد النشطاء الذين يبحرون مع أسطول "الصمود العالمي"، الذي من المقرر أن يغادر من برشلونة، في محاولة لإدخال المساعدات الضرورية.

قبل الإبحار، كرم ليام الطفلة الفلسطينية فاطمة، التي قال إنها كانت تعد ترتيبات جنازتها بنفسها، مشيراً إلى رعب أن يخطط طفل لما سيحدث بعد وفاته.