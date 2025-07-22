مشاهد تصدى قطر للصواريخ الإيرانية على قاعدة العديد الجوية

نشرت وزارة الدفاع القطرية مقطع فيديو يظهر الرد السريع والمنسق للدولة على الضربة الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قاعدة العديد الجوية الأمريكية في 23 يونيو.
وتصاعدت التوترات في المنطقة بسرعة وسط موجة الهجمات الإسرائيلية ضد إيران والتي بدأت في 13 يونيو/حزيران، والضربات الصاروخية الانتقامية التي وجهتها طهران إلى إسرائيل.
وبعد أن امتدت الحرب الجوية لأيام، قررت الولايات المتحدة الانضمام إليها بضرب ثلاثة مواقع نووية إيرانية في 22 يونيو/حزيران، فيما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "هجوم ناجح للغاية"، مضيفا أن جوهرة التاج في برنامج طهران النووي، فوردو، قد اختفت.
وتعهدت طهران بالرد على هذه الهجمات الأميركية.
في أعقاب الهجمات الأميركية المفاجئة على المواقع النووية، تكهن كثيرون بشأن الرد الإيراني، وكان ضرب القواعد الأميركية في منطقة الخليج من بين السيناريوهات المحتملة.
وفي فيديو مدته 14.14 دقيقة، قدمت وزارة الدفاع القطرية وصفاً مفصلاً لهذه الأيام.
قبل وقت طويل من الهجوم على القاعدة الأميركية، وفي ظل تصاعد الاضطرابات، عززت القوات المسلحة القطرية استعداداتها من خلال زيادة نشر أصولها البحرية.
وكانت طائرات الرد السريع مثل سجيل ومجموعات مقاتلة مثل أبابيل والعاديات والزريات تحلق في سماء البلاد.
وقال الضابط القطري النقيب محمد ربيع الكعبي في مقطع فيديو نشرته الوزارة على موقع X، إن قواته تلقت معلومات استخباراتية تفيد باحتمال استهداف قاعدة العديد الجوية.
وتم بعد ذلك إرسال مجموعات من الطائرات للقيام بدوريات على مدار الساعة، وتم زيادة عدد الأصول البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقطر.
ولتطهير الأجواء من أي طارئ قد يحدث، ولضمان ابتعاد الطائرات المدنية عن الخطر، قررت قطر إغلاق مجالها الجوي بشكل كامل.
في تمام الساعة 7:29 مساءً، علمت القوات القطرية بانطلاق الموجة الأولى من الصواريخ الإيرانية باتجاه قطر. وبدأت عملية "كسر الرماح".
انطلقت صافرات الإنذار المبكر في كافة قواعد القوات المسلحة القطرية، للإبلاغ عن صواريخ باليستية قادمة من جهة الشمال الشرقي.
قال النقيب الكعبي إنه بحلول ذلك الوقت، كانت جميع الوحدات المشاركة في العملية قد أدركت أنه لا مجال للخطأ. وأضاف: "يجب حماية سماء الدولة".
ويظهر الفيديو بعد ذلك كيف كانت الوحدات العسكرية تنسق العمل، وتتبادل الرسائل لإطلاق الصواريخ الاعتراضية واحدا تلو الآخر في سماء قطر.
وقال الضباط في الفيديو إنه تم اعتراض جميع الصواريخ، باستثناء صاروخ واحد.
بأعينٍ مليئةٍ بالفرح، يستذكر الضباط القطريون تلك اللحظات العصيبة. قال أحدهم: "كانت لحظةً لا تُنسى. تمنى جميع الضباط الآخرين أن يكونوا مكاني في ذلك اليوم".
وسادت مشاعر الفخر بين الضباط القطريين الذين ظهروا في الفيديو، حيث قال أحدهم: "نحن مستعدون لهذا ولما هو أكبر من هذا".
وفي الساعة 7.49 مساءً تم إنجاز المهمة بنجاح.
وبعد عمليات الاعتراض صدرت الأوامر للقوات البرية ووحدات الشرطة العسكرية وقيادة الخدمات الطبية ووحدات الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل وقوات الإطفاء المركزية بالتوجه فوراً إلى مواقع الصواريخ التي تم اعتراضها.
كانت التوجيهات واضحة. طُلب من هذه القوات التحقق من أي أضرار والتعامل مع تداعيات الهجوم. ورد بلاغ عن حريق تم احتواؤه في غضون ٢٠ دقيقة.
وتم زيادة عدد الفرق المتخصصة في التعامل مع حطام الصواريخ والأجسام الغريبة، وتم تلقي 88 تقريراً خلال الساعات الـ12 الأولى من الهجوم الإيراني.
يُظهر الفيديو رجالاً يرتدون ملابس واقية يفحصون حطام الصواريخ. أُجريت عمليات مسح ميداني في جميع أنحاء البلاد للتأكد من خلو هذه الحطام من أي مواد كيميائية أو مشعة ضارة.
وبعد أن تأكدت قطر من انتهاء التهديد بشكل كامل، أمرت السلطات بإعادة فتح المجال الجوي للبلاد عند الساعة 11.25 مساء.