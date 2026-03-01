مسيرات تستهدف ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة عُمان

وذكر مصدر أمني أن الهجوم على سكن العمال أدى إلى إصابة عامل وافد. ووفقاً للبيان، سقط حطام المسيرة الأخرى في منطقة قريبة من خزانات الوقود، إلا أنه لم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية أخرى هناك.