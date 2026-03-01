مسيرات تستهدف ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة عُمان

أفادت وكالة الأنباء العمانية أن ميناء الدقم التجاري تعرض للاستهداف بطائرتين مسيرتين يوم الأحد، أصابت إحداهما سكناً متنقلاً للعمال.
وذكر مصدر أمني أن الهجوم على سكن العمال أدى إلى إصابة عامل وافد. ووفقاً للبيان، سقط حطام المسيرة الأخرى في منطقة قريبة من خزانات الوقود، إلا أنه لم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية أخرى هناك.
وأكدت سلطنة عمان إدانتها لهذا الاستهداف، مشددة على أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لكل ما من شأنه زعزعة أمن وسلامة البلاد والمقيمين فيها.
من جانبه، أعلن مركز الأمن البحري عن استهداف ناقلة النفط سكاي لايت، التي ترفع علم جمهورية بالاو، على بعد 5 أميال بحرية شمال ميناء خصب بمحافظة مسندم.
وتشير التقارير الأولية إلى إصابة أربعة من أفراد الطاقم بجروح متفاوتة، جرى نقلهم لتلقي العلاج الطبي اللازم. وقد تم إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 20 شخصاً بسلام، ومن بينهم 15 مواطناً هندياً و5 مواطنين إيرانيين.
وتأتي هذه الهجمات في إطار استهداف إيران لأصول أمريكية في دول الخليج، رداً على هجوم مشترك واسع النطاق شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وأسفر عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وكانت الحكومة الإيرانية قد أكدت يوم السبت شن هجمات على عدة أهداف، وفقاً لوكالة أنباء فارس، شملت البحرين والكويت وقطر والإمارات، حيث تستضيف هذه الدول قواعد جوية تضم أصولاً عسكرية أمريكية.