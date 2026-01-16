مسيح علي نجاد تبكي ضحايا إيران في الأمم المتحدة

وذكرت المجموعة أنها تحققت حتى الآن من مقتل 2403 متظاهرين، و147 فرداً من المنتسبين للحكومة، و12 شخصاً دون سن الثامنة عشرة، و9 مدنيين من غير المتظاهرين. وقال مسؤول إيراني يوم الثلاثاء إن نحو 2000 شخص قد قُتلوا، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات حصيلة إجمالية للقتلى منذ اندلاع الاضطرابات في أنحاء البلاد قبل أكثر من أسبوعين.