مسقط: لصوص يستولون على ذهب ومجوهرات بقيمة 150 ألف ريال عماني في هجوم جريء

وقعت سرقة ضخمة في محل ذهب في مسقط بسلطنة عمان، حيث سرق اللصوص مجوهرات بقيمة 150 ألف ريال عماني.

أُلقي القبض على أربعة أشخاص من جنسية آسيوية بتهمة السرقة بالإكراه. وُجهت إليهم تهمة اقتحام محل لبيع الذهب في ولاية السيب، وتهديد العاملين فيه والاعتداء عليهم، وسرقة مصوغات ذهبية تُقدر قيمتها بنحو 150 ألف ريال عُماني، بالإضافة إلى مبالغ نقدية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته شرطة عمان السلطانية كيف دخل المتهم إلى المتجر واعتدى على الموظفين هناك جسديًا قبل سرقة المجوهرات المعروضة.

فور وقوع السرقة، باشرت الجهات المختصة عمليات البحث والتحقيق. وقام فريق مسرح الجريمة، بالتعاون مع فريق الأدلة الجنائية، برفع بصمات الأصابع وأدلة أخرى من موقع الحادثة.

كما راجعت السلطات لقطات كاميرات المراقبة التي التقطت المشتبه بهم، الذين كانوا يستخدمون مركبة خاصة تحمل لوحة ترخيص تابعة لسيارة أخرى.