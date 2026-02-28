مستويات الإشعاع تبقى طبيعية في الكويت بعد اعتراض الصواريخ الإيرانية

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خاليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
قالت قيادة الحرس الوطني الكويتي إن مركز الشيخ سالم العلي للدفاع الكيميائي والرصد الإشعاعي لم يرصد أي زيادة في مستويات الإشعاع في الأجواء الكويتية أو المياه الإقليمية. وأكد المركز أنه يعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وأن الوضع لا يزال طبيعياً.
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش يوم السبت أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع صواريخ جوية إيرانية تم رصدها في الأجواء الكويتية وفقاً للإجراءات التشغيلية المعتمدة وقواعد الاشتباك.
قالت وزارة الخارجية إن الدولة الخليجية تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها بعد الهجمات الإيرانية. وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني يوم السبت إغلاق المجال الجوي بسبب التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.
في وقت سابق، قامت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بتفعيل خطة طوارئ شاملة استجابة للتطورات الإقليمية الجارية، مؤكدة للجمهور أن خدمات الكهرباء والمياه لا تزال مستقرة وغير متأثرة.
قالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، المهندسة فاطمة عباس جوهر حيات، إن خطة الطوارئ تم تنفيذها فوراً بناءً على توجيهات من السلطات العليا. وقد تم نشر جميع فرق الطوارئ في مواقعها المحددة لضمان التدخل السريع والاستجابة الفورية لأي حوادث محتملة.
تعمل أنظمة الكهرباء والمياه بشكل طبيعي، مع استمرار معدلات الإنتاج عند المستويات المعتادة وعدم وجود أي انقطاع في الخدمات. وأكدت الوزارة أن الإمداد يتم الحفاظ عليه بكفاءة وموثوقية عالية.
كجزء من الإجراءات الاحترازية، تم تعليق أعمال الصيانة الروتينية غير الطارئة مؤقتاً لتعزيز الجاهزية التشغيلية ورفع مستويات الاستعداد على مدار الساعة. وقالت الوزارة إن الوضع يتطلب أقصى درجات اليقظة، معربة عن ثقتها في قدرة وكفاءة موظفيها.
حثت الوزارة المواطنين والمقيمين على الاعتماد فقط على قنوات الاتصال الرسمية للحصول على تحديثات حول خدمات الكهرباء والمياه وتجاهل الشائعات أو المعلومات من مصادر غير موثوقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات احترازية نظراً للظروف الحساسة في المنطقة.