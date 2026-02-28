مستويات الإشعاع تبقى طبيعية في الكويت بعد اعتراض الصواريخ الإيرانية

حثت الوزارة المواطنين والمقيمين على الاعتماد فقط على قنوات الاتصال الرسمية للحصول على تحديثات حول خدمات الكهرباء والمياه وتجاهل الشائعات أو المعلومات من مصادر غير موثوقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات احترازية نظراً للظروف الحساسة في المنطقة.