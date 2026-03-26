مزارع الهواتف والذكاء الاصطناعي.. ترسانة إيران "الخفية" لغزو العقول

بينما تشق الصواريخ عنان السماء، يغرق جيش من الحسابات الآلية الإنترنت بصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يخلق مسرحاً جديداً للحرب: غير مرئي، بلا حدود، فوري، وفعال بشكل مدمر.

صرح خبراء في الصناعة والأمن السيبراني لصحيفة "خليج تايمز": "في عالم رقمي، يمكن للدول المعادية تشويه القصص التي تظهر في موجز أخبارك وتغيير الطريقة التي ترى بها العالم".

خذ هذا على سبيل المثال: "في غضون سبع دقائق من اختراق الصواريخ الإيرانية لسماء الليل في 14 مارس، كانت حرب خاطفة رقمية قد انفجرت بالفعل عبر الإنترنت. قبل أن يضرب أول رأس حربي، وقبل أن يتمكن الصحفيون من التحقق من إطار واحد من اللقطات، وقبل أن تتمكن الحكومات من الهرولة لإصدار البيانات، كان هناك 200 ألف حساب آلي يقومون بقصف سجادي لوسائل التواصل الاجتماعي بواقع بديل هندس بدقة".

وقال رياد كمال أيوب، خبير الأمن السيبراني المقيم في دبي والعضو المنتدب لمجموعة "رياد"، التي تراقب أكثر من مليار تفاعل للبوتات يومياً بالتعاون مع منظمات مثل (Graphika) و(Mandiant) ومختبر الطب الشرعي الرقمي التابع للمجلس الأطلسي ومرصد ستانفورد للإنترنت: "نحن نشهد تصنيع الخداع على نطاق لم يسبق له مثيل".

وأضاف أيوب لـ "خليج تايمز": "لقد أنشأت إيران جيش البوتات الأكثر تطوراً الذي تم نشره في أي صراع على الإطلاق، وهي آلة لم تصمم لتدمير المباني، بل لإبادة الحقيقة نفسها".

وأوضح أنه في ذروة القدرة في منتصف شهر مارس، حشدت شبكة البوتات الإيرانية ما بين 200,000 إلى 400,000 حساب آلي في وقت واحد، "حيث ضخت ما يقرب من 440,000 منشور يومياً، و3 ملايين منشور أسبوعياً".

"وبعد انضمام شبكات تعزيز حليفة من روسيا وحزب الله والصين إلى الهجوم، تضخم النظام البيئي ليصل إلى ما بين 500,000 إلى 700,000 حساب".

وتابع أيوب: "ما حولته إيران إلى سلاح يمثل ما يقرب من نصف قدرة البوتات النشطة التي نلاحظها عبر القطاع التجاري العالمي بأكمله في أي يوم. لقد بنوا جيش بوتات ينافس عدد سكان الإنترنت في دولة صغيرة بأكملها".