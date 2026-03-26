مزارع الهواتف والذكاء الاصطناعي.. ترسانة إيران "الخفية" لغزو العقول

بينما تشق الصواريخ عنان السماء، يغرق جيش من الحسابات الآلية الإنترنت بصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يخلق مسرحاً جديداً للحرب: غير مرئي، بلا حدود، فوري، وفعال بشكل مدمر.
بينما تشق الصواريخ عنان السماء، يغرق جيش من الحسابات الآلية الإنترنت بصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يخلق مسرحاً جديداً للحرب: غير مرئي، بلا حدود، فوري، وفعال بشكل مدمر.
صرح خبراء في الصناعة والأمن السيبراني لصحيفة "خليج تايمز": "في عالم رقمي، يمكن للدول المعادية تشويه القصص التي تظهر في موجز أخبارك وتغيير الطريقة التي ترى بها العالم".
خذ هذا على سبيل المثال: "في غضون سبع دقائق من اختراق الصواريخ الإيرانية لسماء الليل في 14 مارس، كانت حرب خاطفة رقمية قد انفجرت بالفعل عبر الإنترنت. قبل أن يضرب أول رأس حربي، وقبل أن يتمكن الصحفيون من التحقق من إطار واحد من اللقطات، وقبل أن تتمكن الحكومات من الهرولة لإصدار البيانات، كان هناك 200 ألف حساب آلي يقومون بقصف سجادي لوسائل التواصل الاجتماعي بواقع بديل هندس بدقة".
وقال رياد كمال أيوب، خبير الأمن السيبراني المقيم في دبي والعضو المنتدب لمجموعة "رياد"، التي تراقب أكثر من مليار تفاعل للبوتات يومياً بالتعاون مع منظمات مثل (Graphika) و(Mandiant) ومختبر الطب الشرعي الرقمي التابع للمجلس الأطلسي ومرصد ستانفورد للإنترنت: "نحن نشهد تصنيع الخداع على نطاق لم يسبق له مثيل".
وأضاف أيوب لـ "خليج تايمز": "لقد أنشأت إيران جيش البوتات الأكثر تطوراً الذي تم نشره في أي صراع على الإطلاق، وهي آلة لم تصمم لتدمير المباني، بل لإبادة الحقيقة نفسها".
وأوضح أنه في ذروة القدرة في منتصف شهر مارس، حشدت شبكة البوتات الإيرانية ما بين 200,000 إلى 400,000 حساب آلي في وقت واحد، "حيث ضخت ما يقرب من 440,000 منشور يومياً، و3 ملايين منشور أسبوعياً".
"وبعد انضمام شبكات تعزيز حليفة من روسيا وحزب الله والصين إلى الهجوم، تضخم النظام البيئي ليصل إلى ما بين 500,000 إلى 700,000 حساب".
وتابع أيوب: "ما حولته إيران إلى سلاح يمثل ما يقرب من نصف قدرة البوتات النشطة التي نلاحظها عبر القطاع التجاري العالمي بأكمله في أي يوم. لقد بنوا جيش بوتات ينافس عدد سكان الإنترنت في دولة صغيرة بأكملها".
ولتوسيع تحقيقاتها، نسقت مجموعة "رياد" مع مجموعة (Insikt) التابعة لـ (Recorded Future)، و(FireEye Threat Intelligence)، و(EU DisinfoLab). ما كشفوه كان بنية تحتية ثلاثية المستويات من الوهم - من حسابات "نائمة" إلى "استراتيجية" وصولاً إلى حسابات "الصدمة" - مصممة لتحقيق أقصى قدر من الدمار النفسي.
المستوى الأول: 10,000 إلى 30,000 مما يسمى بـ "الحسابات النائمة" التي تمت تنميتها على مر السنين، بمتوسط 2.7 سنة من "المحتوى غير الضار"، ووصفات الطعام، والتعليقات الكروية، وصور العطلات، لبناء مصداقية بدقة قبل استخدامها كقذائف فعلية.
المستوى الثاني: 50,000 إلى 100,000 "حساب استراتيجي" تنفذ تلاعباً بالسرد على المدى الطويل. كشف تحليل مجموعة "رياد" ومركز الطب الشرعي للإعلام بجامعة كليمسون عن وجود هياكل جمل متطابقة بنسبة 73%، مما يعني وجود إنتاج مركزي مع اختلافات سطحية للالتفاف على الكشف.
المستوى الثالث: 100,000 إلى 300,000 "حساب صدمة" يتم تفجيرها أثناء نقاط اشتعال الأزمة. في 13 مارس، اكتشفت أنظمة المراقبة في مجموعة رياد و(Graphika) والمعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية 287,000 حساب تم تنشيطه حديثاً، مع ظهور بصمات "البوت" على 91% منها، بما في ذلك فترات نشر تقل عن 10 ثوانٍ.
مزارع البوتات هي مجموعات من تطبيقات البرمجيات الآلية المصممة لأداء مهام متكررة. ويتم تحويل هذه الحسابات المشبوهة إلى ترسانات للمعلومات المضللة.
وفقاً لمتخصصي الأمن السيبراني، تنشر عمليات مزارع البوتات المئات أو الآلاف من الهواتف الذكية المثبتة على رفوف مثل مزارع الخوادم، حيث يشغل كل منها في وقت واحد حسابات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال برامج آلية وتدوير عناوين (IP). تعمل هذه المرافق بلا توقف، حيث تضم المنشأة الواحدة من 500 إلى 1000 جهاز تتحكم في 5000 إلى 10,000 حساب. تتنقل الهواتف عبر شبكات (VPN)، وتحاكي أنماط السلوك البشري بما في ذلك التوقفات العشوائية والأخطاء المطبعية، وتستفيد من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تولد اختلافات فريدة في المحتوى تفلت من خوارزميات الكشف في المنصات.
شارك أيوب: "لقد وثقنا عمليات مزارع بوتات حيث تولد غرفة واحدة مليئة بالهواتف نشاطاً على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من مدينة كاملة من البشر الحقيقيين. تمت برمجة الهواتف لتكرار دورات النوم البشرية، وأنماط التفاعل، وحتى الاستجابات العاطفية، مما يجعل من الصعب تمييزها عن المستخدمين الشرعيين حتى تقوم بتحليل أنماط التنسيق على نطاق واسع".
أوضح أيوب أن "البوتات الإيرانية تنفجر في غضون أربع إلى سبع دقائق من الضربات الحركية، بشكل أسرع مما تستطيع المنظمات الإخبارية التحقق من الحقائق الأساسية"، مشيراً إلى أنه: "على سبيل المثال، وبحلول الدقيقة الخامسة عشرة بعد تبادل الصواريخ في 12 مارس، كانت الأوسمة (Hashtags) المنسقة قد ولدت أكثر من 80,000 منشور. وفي غضون ساعة واحدة، كان هناك 200,000 منشور يشبع منصات إكس، وإنستغرام، وفيسبوك، وتليغرام".
أجرى مختبر الطب الشرعي الرقمي ومعهد أكسفورد للإنترنت ومجموعة رياد تحليلاً جنائياً لأوسمة مثل #لا_حرب_مع_إيران (#NoWarWithIran)، #العدوان_الأمريكي (#USAggression)، #دافعوا_عن_إيران (#DefendIran)، ووجدوا أنها تنكرت في زي حركة عفوية لأن 60 إلى 80 في المائة من الحركة الأولية نشأت من بوتات منسقة.
في 11 مارس، انفجر وسم #NoWarWithIran بواقع 340,000 مرة في 24 ساعة، مع صدور 68 في المائة منها من حسابات بوتات.
إذن، لماذا يعد هذا خطيراً؟ ببساطة، إنه يخلق وهماً بالحقيقة. أوضح دارين لينفيل من جامعة كليمسون: "عقلك يفسر الكثافة العددية على أنها شرعية.. إنها خطيرة لأنها تصنع إجماعاً زائفاً، ويقبلها عقلك كواقع".
إليك واقعتان مفبركتان غزتا الملايين:
خدعة جحيم البحرين (14 مارس): كان فيديو تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يصور مبنى شاهقاً في البحرين تلتهمه النيران. تم زرع الفيديو عبر 127 حساب بوت، وعززته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (ISNA) في غضون 22 دقيقة، وانفجر ليصل إلى خمسة ملايين مشاهدة في ست ساعات رغم العيوب الصارخة التي حددها (Bellingcat) و(Forensic Architecture) مثل المركبات المشوهة وحركات بشرية مستحيلة فيزيائياً. الحقيقة: المبنى لم يكن موجوداً أبداً، والجحيم لم يحترق قط.
ضربة الأسطول الخامس الوهمية (15 مارس): صور أقمار صناعية مفبركة تصور مقر القيادة البحرية الأمريكية في البحرين وقد دُمر بالكامل. تم تداولها من قبل 340 حساباً في 90 دقيقة، ونمت لتصل إلى 180,000 مشاركة و12 مليون مشاهدة. بعد أربع ساعات، أثبتت صور الأقمار الصناعية الأصلية من (Planet Labs) و(Maxar Technologies) أن القاعدة لم تُمَس. لكن الفبركة كانت قد خلقت السرد الزائف بالفعل.
في الحرب السيبرانية، حتى أنظمة الكشف عن الذكاء الاصطناعي من (Sentinel) و(Truepic) و(Reality Defender) لا يمكنها تحديد سوى 60 إلى 70 بالمائة من التزييف العميق المتطور، ويفلت ما يقرب من الثلث من المرشحات الآلية.
وحذر أيوب: "نحن محاصرون في سباق تسلح رقمي. خوارزميات الكشف تخضع لإعادة بناء مستمرة لأن البوتات الإيرانية تتطور بشكل أسرع بمرور الوقت مما تستطيع الأنظمة الدفاعية التكيف معه. ومع تقدم الذكاء الاصطناعي، ستصبح فيديوهات التزييف العميق غير قابلة للتمييز تماماً عن الواقع، وستحاكي حسابات البوتات السلوك البشري بشكل مثالي، وستواجه الحقيقة القابلة للتحقق ضغوطاً وجودية".
وأضاف: "ما لم تبنِ المجتمعات أنظمة كشف أكثر قوة وتستثمر بشكل هائل في الثقافة الإعلامية العامة، فإننا نواجه خطر فقدان القدرة على تمييز الواقع عن التزييف. صراع مارس 2026 يتجاوز الحرب العسكرية، إنه حقل تجارب للجيل القادم من حرب المعلومات، والدفاعات تنهار".
وشدد على أن: "بوجود 400,000 حساب تضخ 440,000 منشور يومياً، لا يحتاج جيش البوتات لإقناع الجميع. إنه يحتاج فقط إلى جعل الجميع يشكون في كل شيء. لقد أصبح الواقع نفسه ساحة معركة. والضحية الأولى ليست الحقيقة، بل قدرتنا على التعرف على الحقيقة على الإطلاق".
ومع ذلك، فإن أيوب وخبراء الأمن السيبراني الآخرين يشعرون بالأمل والتفاؤل بقدرة الإنسان على الرد ضد التزييف العميق والذباب الإلكتروني الناتج عن الذكاء الاصطناعي. لكن الناس بحاجة للتحرك الآن لكشف الحقيقة والانتصار في الحرب.