مراهق هندي يفوز بجائزة الطالب العالمية بـ 100 ألف دولار

تفوق أدارش كومار على ما يقارب 11,000 ترشيح وطلب من 148 دولة حول العالم. وحصل على جائزة قدرها 100,000 دولار أمريكي، مُنحت له لإحداثه "أثرًا ملموسًا في التعليم، وحياة أقرانه، والمجتمع ككل". كان في الثالثة عشرة من عمره فقط عندما أطلق منظمة "مهمة بادلاو" غير الربحية مع شقيقة زوجته، حاشدًا مجتمعه ومُحدثًا تغييرًا حقيقيًا، بما في ذلك تأمين أرض لمدرسة حكومية جديدة، وتسهيل الحصول على أكثر من 2,000 لقاح ضد كوفيد، وتوزيع منتجات صحية خاصة بالدورة الشهرية، وغرس 3,000 شجرة.