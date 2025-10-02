مراهق هندي يفوز بجائزة الطالب العالمية بـ 100 ألف دولار

تم اختيار طالب يبلغ من العمر 18 عامًا من بيهار في الهند، والذي نشأ في فقر وترك منزله في سن 14 عامًا لمتابعة تعليم أفضل، الفائز بجائزة Chegg.org Global Student لعام 2025.
تفوق أدارش كومار على ما يقارب 11,000 ترشيح وطلب من 148 دولة حول العالم. وحصل على جائزة قدرها 100,000 دولار أمريكي، مُنحت له لإحداثه "أثرًا ملموسًا في التعليم، وحياة أقرانه، والمجتمع ككل". كان في الثالثة عشرة من عمره فقط عندما أطلق منظمة "مهمة بادلاو" غير الربحية مع شقيقة زوجته، حاشدًا مجتمعه ومُحدثًا تغييرًا حقيقيًا، بما في ذلك تأمين أرض لمدرسة حكومية جديدة، وتسهيل الحصول على أكثر من 2,000 لقاح ضد كوفيد، وتوزيع منتجات صحية خاصة بالدورة الشهرية، وغرس 3,000 شجرة.
هذه الجائزة، التي أُطلقت بالشراكة بين Chegg.org ومؤسسة فاركي ، تُعدّ بمثابة جائزة عالمية مرموقة تُمنح للطلاب. وتهدف الجائزة، في عامها الخامس، إلى تسليط الضوء على رواد التغيير الشباب الذين يُساهمون في إحداث التغيير داخل الفصل الدراسي وخارجه.