مراكز البيانات تحت النيران.."السحابة الرقمية" أهداف عسكرية في الصراع الدائر

أعلنت إيران أنها ستستهدف المصالح الاقتصادية والمصرفية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط، بعد هجوم مزعوم على بنك إيراني. وحذر إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر قيادة خاتم الأنبياء العسكرية في طهران، الناس من البقاء على بعد كيلومتر واحد من تلك البنوك.
ومع ذلك، فإن تأثير حرب أمريكا-إسرائيل-إيران على الاقتصاد العالمي والقطاع المصرفي لا يقتصر على التدمير المادي للبنية التحتية، كما حذر خبراء الصناعة، مشيرين إلى أن الحرب السيبرانية قد تم دمجها في الاستراتيجيات العسكرية الأوسع منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
“إن الهجمات المنسقة على مرافق السحابة فائقة النطاق، وقطع أنظمة الكابلات البحرية، والإغلاق الفعال لنقاط الاختناق البحرية الحرجة تهدد الأسواق العالمية وتفكك الأنظمة الرقمية والمادية التي حافظت على ثلاثة عقود من العولمة،” أشار رياد كمال أيوب، المؤسس والمدير الإداري لشركة رياد جروب للاستشارات الأمن السيبراني ومقرها دبي.
وقال لـ الخليج تايمز، “تفاقمت الأزمة الرقمية بعد ضربات الطائرات بدون طيار في أوائل مارس التي ألحقت أضرارًا بثلاثة مرافق لخدمات الويب من أمازون (AWS) في الشرق الأوسط، مما عطل اتصال الشركات في جميع أنحاء المنطقة.
أكدت AWS أن الهجمات تسببت في أضرار هيكلية وعطلت إمدادات الطاقة، مما أدى إلى تشغيل أنظمة إخماد الحرائق التي زادت من تعقيد انقطاعات المعدات.
أثر الهجوم على مركز البيانات على أعباء عمل الحوسبة والتخزين وقواعد البيانات التي تستخدمها المؤسسات المالية وشركات الخدمات اللوجستية ومنصات التكنولوجيا. وقد شعر به العديد من المستخدمين الرقميين – كانت هناك تقارير عن تشويش وتزييف نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مما أثر على منصات توصيل الطرود والطعام. وشهد بعض سائقي السيارات أداءً متقطعًا لأنظمة الخرائط الرقمية؛ وشعر مستخدمو الإنترنت أيضًا بتدهور أداء الشبكة.
وأشار أيوب، بناءً على التقارير، إلى أن بعض البنوك من جميع أنحاء العالم شهدت تأخيرات في التسوية. وراقب تجار الطاقة الناقلات وهي ترسو بدلاً من العبور، وعادت بعض شركات الخدمات اللوجستية إلى أنظمة التتبع اليدوية التي استخدمت آخر مرة في التسعينيات.
"هذا هو سيناريو الكابوس الذي تدربنا عليه لسنوات،" قال أيوب، مؤكداً: "عندما تتدهور ممرات رقمية متعددة ومرافق سحابية في نفس الوقت، ينهار التكرار. تنتقل من وضع المرونة إلى وضع البقاء."
في تقرير سابق لصحيفة الخليج تايمز، حذر أيوب بالفعل من أن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد تؤدي إلى هجمات سيبرانية غير مسبوقة.
“الآن، تُعامل مراكز البيانات كأهداف عسكرية مشروعة—وهو تحول يفرض إعادة تقييم أساسية لمكان وكيفية نشر البنية التحتية الرقمية بأمان،” أضاف.
في غضون ذلك، يتكشف الاضطراب الرقمي بالتزامن مع تزايد الضغط على طرق التجارة المادية. مضيق هرمز، الذي يتدفق عبره حوالي 20 بالمائة من استهلاك النفط العالمي، مغلق عملياً، بعد هجمات مبلغ عنها على سفن تجارية.
يوم الثلاثاء، حذر أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، من “عواقب كارثية” إذا استمر إغلاق مضيق هرمز. “أي تعطيل لتدفق النفط عبر هرمز لا يؤثر فقط على منتجي الخليج—بل يؤثر على الاقتصاد العالمي بأكمله. العالم ببساطة لا يستطيع استيعاب صدمة إمدادات بهذا الحجم،" أضاف.
يقول محللو الطاقة إن آسيا تواجه تعرضًا كبيرًا لأن شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال تعتمد بشكل كبير على جداول عبور هرمز المتوقعة.
تظهر بيانات من كلاركسونز ريسيرش أن ناقلة نفط خام كبيرة تنتظر بالقرب من مناطق التحميل في الخليج تتكبد خسارة تشغيلية تبلغ حوالي 60 ألف دولار يوميًا أثناء رسوها، مما يزيد الضغط على أسواق الشحن ويخلق عدم يقين في الجداول الزمنية يمتد تأثيره عبر قطاعات التكرير والبتروكيماويات في آسيا's.
"إذا استمر الاضطراب، فإن العلاوة تنتقل من التأمين إلى الشحن إلى توقيت الإمداد المادي،" قال جوناثان ستيرن، زميل باحث في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة.
سيؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى تعطيل التدفقات التجارية بقيمة حوالي 2.8 تريليون دولار (10.3 تريليون درهم) سنويًا، وفقًا لتقديرات جمعتها لويد’s وديسكفري أليرت.
وفقًا للتقارير، تدير البنوك والمؤسسات المالية الأخرى الاتصال المتدهور عن طريق “إعادة توجيه المعاملات، وتحديد أولويات حركة التسوية الحرجة، وتوسيع إجراءات التحقق اليدوي.”
قال محللون في مورجان ستانلي إن عدم استقرار البنية التحتية يقدم فئة جديدة من المخاطر التشغيلية لمنصات التداول المتكاملة عالميًا. "لقد قام السوق تاريخيًا بتسعير الاتصال كخدمة ثابتة،" كتب البنك في مذكرة للعملاء.
يعمل موفرو الخدمات السحابية على تسريع استراتيجيات التنويع بما في ذلك مسارات كابلات بحرية جديدة تتجاوز الممرات البحرية عالية المخاطر. “لقد تم تحسين الصناعة لتحقيق الكفاءة،" أشار أماجيت جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة لايتستورم تيليكوم فينتشرز. "ما نراه الآن هو إعادة تسعير هيكلية للمرونة."
في الوقت الحالي، تستمر الأسواق في العمل، ولكن مع تقليل التكرار وزيادة التقلبات. "الاقتصاد العالمي لا يزال يعمل،” أكد أيوب. "لكنه يعمل بهوامش أمان أرق مما أدركه معظم المديرين التنفيذيين،” أضاف بحذر.
(مع مدخلات من رويترز)
