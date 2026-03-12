مراكز البيانات تحت النيران.."السحابة الرقمية" أهداف عسكرية في الصراع الدائر

أعلنت إيران أنها ستستهدف المصالح الاقتصادية والمصرفية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط، بعد هجوم مزعوم على بنك إيراني. وحذر إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر قيادة خاتم الأنبياء العسكرية في طهران، الناس من البقاء على بعد كيلومتر واحد من تلك البنوك.

ومع ذلك، فإن تأثير حرب أمريكا-إسرائيل-إيران على الاقتصاد العالمي والقطاع المصرفي لا يقتصر على التدمير المادي للبنية التحتية، كما حذر خبراء الصناعة، مشيرين إلى أن الحرب السيبرانية قد تم دمجها في الاستراتيجيات العسكرية الأوسع منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

“إن الهجمات المنسقة على مرافق السحابة فائقة النطاق، وقطع أنظمة الكابلات البحرية، والإغلاق الفعال لنقاط الاختناق البحرية الحرجة تهدد الأسواق العالمية وتفكك الأنظمة الرقمية والمادية التي حافظت على ثلاثة عقود من العولمة،” أشار رياد كمال أيوب، المؤسس والمدير الإداري لشركة رياد جروب للاستشارات الأمن السيبراني ومقرها دبي.

وقال لـ الخليج تايمز، “تفاقمت الأزمة الرقمية بعد ضربات الطائرات بدون طيار في أوائل مارس التي ألحقت أضرارًا بثلاثة مرافق لخدمات الويب من أمازون (AWS) في الشرق الأوسط، مما عطل اتصال الشركات في جميع أنحاء المنطقة.

أكدت AWS أن الهجمات تسببت في أضرار هيكلية وعطلت إمدادات الطاقة، مما أدى إلى تشغيل أنظمة إخماد الحرائق التي زادت من تعقيد انقطاعات المعدات.

أثر الهجوم على مركز البيانات على أعباء عمل الحوسبة والتخزين وقواعد البيانات التي تستخدمها المؤسسات المالية وشركات الخدمات اللوجستية ومنصات التكنولوجيا. وقد شعر به العديد من المستخدمين الرقميين – كانت هناك تقارير عن تشويش وتزييف نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مما أثر على منصات توصيل الطرود والطعام. وشهد بعض سائقي السيارات أداءً متقطعًا لأنظمة الخرائط الرقمية؛ وشعر مستخدمو الإنترنت أيضًا بتدهور أداء الشبكة.