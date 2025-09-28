مدينة هندية تعلن الاستنفار الشامل بسبب"فهد رقمي"

لم يكد مسؤولو الغابات في أوتار براديش، أكثر ولايات الهند اكتظاظًا بالسكان، يلتقطون أنفاسهم بعد أن اتضح أن "هجومًا" لنمر في سيتابور كان مجرد غطاء لمحاولة هروب. بعد أيام، عادوا إلى نشاطهم، وهذه المرة يطاردون نمرًا مُولّدًا بالذكاء الاصطناعي "هرب" ليس من الغابة، بل من خيال أحدهم.