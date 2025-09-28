مدينة هندية تعلن الاستنفار الشامل بسبب"فهد رقمي"

لم يكد مسؤولو الغابات في أوتار براديش، أكثر ولايات الهند اكتظاظًا بالسكان، يلتقطون أنفاسهم بعد أن اتضح أن "هجومًا" لنمر في سيتابور كان مجرد غطاء لمحاولة هروب. بعد أيام، عادوا إلى نشاطهم، وهذه المرة يطاردون نمرًا مُولّدًا بالذكاء الاصطناعي "هرب" ليس من الغابة، بل من خيال أحدهم.
بدأت الدراما في عاصمة الولاية لكناو الأسبوع الماضي عندما انتشر مقطع فيديو من كاميرا سيارة يُظهر نمرًا بالقرب من معهد قصب السكر في مجموعات واتساب المحلية. وسرعان ما اكتظت المدينة بالقطط الكبيرة، على الأقل على شاشات الهواتف. وانتشرت صورٌ رائعة للنمر وهو يظهر فجأةً في الأحياء، إلى جانب صور "سيلفي" ولقطات ليلية مشوشة للحيوان وهو يتجول في الشوارع المهجورة.
حبس الآباء أطفالهم، وأُلغيت الدراسة في المدارس، وحذّرت الشرطة عبر مكبرات الصوت من الخروج بعد حلول الظلام. وصرحت الصحفية البارزة روتشي كومار: " جاءت نقطة التحول عندما نشر زعيم المعارضة أخيليش ياداف بنفسه إحدى الصور على تويتر".
"وعندها تحركت السلطات المحلية، وأمرت بإجراء عمليات بحث ودوريات واسعة النطاق."
انتشرت فرق غابات المقاطعة في جميع أنحاء المدينة، مُشِطِّةً الحدائق والمساكن. فُحِصَت تسجيلات كاميرات المراقبة، وعُثِرَ على آثار كلاب في بعض المناطق، ومسحت الكشافات شوارع لكناو الخضراء. ولكن بينما استمرت عمليات التمشيط، اكتشف المحققون أن المشاهدة الحقيقية استُغِلَّت لإنتاج سيل من الصور المزيفة المُولَّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
حدث الاختراق عندما رصد خبراء الأدلة الرقمية علاماتٍ دالة على التزوير. بدا فراء النمر ناعمًا بشكلٍ غريب، وسقطت الظلال بزوايا مُستحيلة، وإحدى صور السيلفي كانت بإضاءة مثالية لدرجة أنها تُضاهي غلاف مجلة.
قادت الأدلة الشرطة إلى شاب محلي - ومن المفارقات أنه طالب صحافة - والذي اعترف بتزييف الصور باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي.
ويقال إنه نشر هذه الصور بهدف إثارة إعجاب الأصدقاء وكسب المزيد من المتابعين، ولم يتوقع أبدًا أن تؤدي هذه الصور إلى تعطيل المدارس والشرطة وإدارة الغابات.
اعتُقل شخصان منذ ذلك الحين لنشرهما معلومات كاذبة. وحذّر مفوض شرطة المنطقة المركزية، آشيش سريفاستافا، قائلاً: "يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض التعليم والبحث، لكن استخدامه لإثارة الذعر يُعدّ جريمة. فهو يُخلّ بالنظام العام".
بالنسبة لسكان لكناو، كانت هذه الحلقة بمثابة تكملة غريبة لخدعة "هجوم النمر" في مدينة سيتابور المجاورة في وقت سابق من هذا الشهر، عندما تظاهرت أم بأن نمرًا يخطف ابنتها لإخفاء هروبها.
قال محمد إدريس، رجل أعمال من لكناو تابع الحادثتين المخيفتين: "أولًا النمر، والآن الفهد. بهذه الوتيرة، سنطارد الديناصورات الأسبوع المقبل".