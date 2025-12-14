مدني يشل حركة مسلح "بوندي"ويحول دون وقوع مأساة أكبر

قُتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرون في حادث إطلاق نار وقع يوم الأحد في شاطئ "بوندي" بسيدني. ووفقاً لقناة (ABC News)، كان أحد المهاجمين المشتبه بهم من بين القتلى، بينما لا يزال الثاني في حالة حرجة.

وقد ظهر مقطع فيديو صادم يوثق لحظة قيام أحد المارة ببطولة فائقة، حيث انقض على أحد المسلحين وتغلب عليه، منزعاً منه سلاحه الضخم بينما كان يواصل إطلاق النار على الفعالية الشاطئية التي تجمع فيها الناس للاحتفال بعيد "الأنوار" (حانوكا).

تفاصيل المواجهة (حسب الفيديو):

يظهر الفيديو رجلًا يرتدي قميصاً أبيض وهو يحتمي خلف مركبة متوقفة، على مسافة قصيرة من مهاجم مسلح يرتدي بنطالاً أبيض وسترة داكنة وما يبدو أنه درع واقٍ للبدن.

وفجأة، اندفع الرجل من مخبئه مسرعاً بين المركبات قبل أن يباغت المسلح من الخلف ويحكم قبضة "الخنق" عليه. وبعد صراع قصير، انتزع الرجل السيطرة على "بندقية الرش" (Shotgun)، مما تسبب في ترنح المهاجم إلى الخلف.

وعقب انتزاع السلاح، وجهه الرجل نحو المهاجم الذي تراجع باتجاه جسر قريب وهو ينظر خلفه مراراً. وبدلاً من مطاردته، قام الرجل بوضع البندقية جانباً بجوار شجرة، ورفع إحدى ذراعيه في الهواء ليشير للشرطة والمحيطين به أنه ليس المهاجم.

