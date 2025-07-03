مخاطر المواد الكيميائية في الإيصالات الورقية وتأثيرها على الصحة

س: رأيتُ ادعاءاتٍ على الإنترنت تُفيد بأن الإيصالات الورقية تحتوي على مواد كيميائية سامة. هل يجب عليّ تجنّب لمسها؟

في فيديو على تيك توك، تُمسك الدكتورة تانيا إليوت، وهي مؤثرة اجتماعية ذات خلفية طبية، إيصالًا من متجر هول فودز بملقط خشبي كبير. وتقول: "لا تلمسوا هذا"، موضحةً أن معظم الإيصالات الورقية تحتوي على مادة كيميائية "سامة" تُسمى بيسفينول أ، أو BPA، والتي تُمتص بسهولة عبر الجلد وترتبط بمشاكل صحية مثل العقم واختلال التوازن الهرموني وبعض أنواع السرطان.

تنتشر هذه الادعاءات على الإنترنت. وكثير منها ليس خاطئًا تمامًا، كما يقول الخبراء. حتى وقت قريب، كانت معظم الإيصالات الورقية في الولايات المتحدة تحتوي على مادة BPA، وهي مادة معروفة باضطراب الهرمونات، وقد رُبطت تعرّضات الجلد لها بمشاكل الخصوبة ومقاومة الأنسولين وغيرها.

لكن على مدى العقد الماضي، تم التخلص من مادة BPA إلى حد كبير واستبدالها بمادة كيميائية مختلفة، وهي مادة البيسفينول S، أو BPS.

وقالت نانسي هوبف، خبيرة السموم الصناعية في جامعة لوزان في سويسرا، "نحن نعرف أقل بكثير عن مادة BPS، مثل كيفية تأثيرها على الجسم وما هي مستويات التعرض التي قد تكون آمنة".

من المرجح أن تعتمد مخاطر التعامل مع الإيصالات الورقية على عوامل عديدة، منها عدد مرات ومدة التعامل معها. إليكم ما نعرفه.

ما هي المواد الكيميائية المستخدمة؟

تُطبع معظم الإيصالات الورقية على نوع من الورق يُسمى الورق الحراري، وهو مُغطى بأصباغ ومواد كيميائية مُطورة تتفاعل مع الحرارة لتكوين صورة مطبوعة. يقول هوبف: "أحيانًا، يبدو الطلاء الحراري كمسحوق على الجانب الخلفي من الإيصال". كان هذا الطلاء الحراري يحتوي على مادة BPA.

قالت أندريا جور، أستاذة علم الأدوية والسموم في جامعة تكساس في أوستن، إن مادة BPA تحاكي هرمون الإستروجين، وهو هرمون يتفاعل مع العديد من خلايا الجسم، بما في ذلك خلايا الجهاز التناسلي والدماغ. وأضافت: "يمكنها أن تخدع الخلية وتجعلها تعتقد أنها مرتبطة بهرمون الإستروجين، بينما هي في الواقع مرتبطة بهذه المادة الكيميائية الاصطناعية".

قد يؤدي ذلك، جزئيًا على الأقل، إلى مجموعة من الآثار الجانبية، بما في ذلك مقاومة الأنسولين، وداء السكري من النوع الثاني، والسمنة، والعقم. بدأت معظم متاجر التجزئة الأمريكية الكبرى باستبدال مادة BPA بـ BPS منذ حوالي عقد من الزمان. وخلصت دراسة أجريت عام 2023 على 571 إيصالًا ورقيًا جُمعت من 24 ولاية إلى أن 1% فقط من تلك الإيصالات تحتوي على BPA، بينما تحتوي 85% منها على BPS.

نحن لا نعلم ما إذا كانت مادة BPS أكثر أمانا من مادة BPA، ولكن هناك أدلة متزايدة على أن مادة BPS تحاكي أيضا هرمون الاستروجين، بطرق يمكن أن تسبب تأثيرات صحية مماثلة، وخاصة تلك المرتبطة بالتكاثر، كما قال جور.

عند تغذية الفئران الحوامل على مادة BPS بمستويات مماثلة لما يتعرض له البشر عادةً يوميًا، وجد الباحثون أن ذريتها من الإناث تواجه صعوبة في الحمل وتنجب عددًا أقل من الأطفال مقارنةً بالفئران الحوامل التي لم تتغذى على BPS. في دراسة أجريت عام 2019 على 1841 امرأة حامل في الصين، وجد العلماء أن النساء اللاتي لديهن أعلى مستويات BPS في بولهن كن أكثر عرضة للإصابة بسكري الحمل بنسبة 68% مقارنةً باللواتي لديهن أدنى مستويات. وقد أدرج مسؤولو الصحة في كاليفورنيا مؤخرًا مادة BPS ضمن المواد السامة الإنجابية للرجال والنساء.

وقد ربطت دراسات أخرى أجريت على الفئران بين تناول مادة BPS والسمنة، كما وجدت دراسات أجريت على الأطفال أن الأطفال الذين لديهم نسبة أكبر من مادة BPS في البول يميلون إلى ظهور علامات أعلى لمقاومة الأنسولين ومشاكل في الأوعية الدموية لديهم.

وقال جور "هناك أدلة قوية للغاية وثقة قوية أيضًا بأن هاتين المادتين الكيميائيتين تساهمان في الاضطرابات الصحية".

هل يجب أن تقلق بشأن تعرضك؟

وقال هوبف: "نعلم أن كل من BPA وBPS يتم امتصاصهما من خلال الجلد ويرتبطان بمخاطر أعلى للإصابة بالمشاكل الصحية".

ورغم أنه من الصعب إثبات أن التعامل مع الإيصالات الورقية يسبب هذه المشاكل بشكل مباشر، إلا أن هناك أدلة كافية لتوصية بتجنبها والمنتجات الأخرى التي تحتوي على هذه المواد الكيميائية، كما كتب جوناثان مارتن، وهو خبير سموم وأستاذ في جامعة ستوكهولم، عبر البريد الإلكتروني.

لا يُمتص BPS وBPA فورًا، لذا لا داعي للقلق كثيرًا بشأن لمس الإيصال لبضع ثوانٍ أو حتى بضع دقائق. يقول هوبف: "يستغرق الأمر ساعتين تقريبًا قبل أن يتغلغل في الجسم".

إذا كنت تعمل في تجارة التجزئة، فإن ارتداء قفازات النتريل يُقلل من تعرضك للغازات. وعند التسوق، تذكر أن غبار الإيصالات الحرارية قد يبقى على يديك لساعات، كما يقول هوبف، لذا اغسلها فورًا. لكن مارتن يُحذر من استخدام مُعقم اليدين، "فهذا سيُعزز امتصاص الجلد لـ BPA أو BPS".

نعلم أيضًا أن كمية الجلد المكشوفة مهمة، لذا أمسك الإيصال بأطراف أصابعك، ولا تتركه ملقىً في مكان قد يتساقط منه الغبار على ملابسك أو محفظتك، أو حيث قد يجده الأطفال الصغار. تخلص من الإيصال فور الانتهاء منه.

كبديل، قالت جور، يمكنكِ الاستغناء عن الإيصالات الورقية تمامًا والحصول على إيصال إلكتروني عند توفره. وأضافت: "أعتقد أنني أحمي نفسي، لكنني أفكر أيضًا في أمين الصندوق الذي يتعامل مع آلاف الإيصالات يوميًا".