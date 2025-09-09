محمد بن سلمان وملك الاردن ينددان بالهجوم الإسرائيلي "الجبان" في الدوحة

[ملاحظة المحرر: تابع مدونة KT المباشرة للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي حول الضربة الإسرائيلية التي استهدفت حماس في قطر]

أجرى عدد من زعماء الخليج اتصالات هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتعبير عن تضامنهم مع قطر بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة حماس في الدوحة.

في هذه الأثناء، اتصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالشيخ تميم، وأكد دعمه الكامل لقطر.

