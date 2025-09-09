عالم

محمد بن سلمان وملك الاردن ينددان بالهجوم الإسرائيلي "الجبان" في الدوحة

وأدان الزعماء هذا "العمل الإجرامي" الذي يشكل انتهاكا للقوانين الدولية.
الصورة: وكالة فرانس برس

أجرى عدد من زعماء الخليج اتصالات هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتعبير عن تضامنهم مع قطر بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة حماس في الدوحة.

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لأمير قطر أن "أمن قطر من أمن الأردن"، وأدان "العدوان الإسرائيلي الجبان على الدوحة".

في هذه الأثناء، اتصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالشيخ تميم، وأكد دعمه الكامل لقطر.

وأدان الأمير محمد الهجوم الإسرائيلي، واعتبره "عملاً إجرامياً وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية".

