مجلس السلام: رهان ترامب الجديد لتعزيز الاستقرار العالمي

أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل دعوة إلى أكثر من 60 دولة للانضمام إلى كيان جديد يسمى "مجلس السلام"، والذي تم اقتراحه في الأصل في سبتمبر عند الإعلان عن خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة.
لكن دعوة أُرسلت إلى قادة العالم في يناير 2026 تحدد دورًا واسعًا يتجاوز غزة لإنهاء النزاعات عالميًا. إنها "منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الموثوق والقانوني، وتأمين سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاع أو المهددة به"، كما جاء في ديباجة الميثاق المرسل إلى الدول المدعوة للمشاركة. وستقوم "بمهام بناء السلام هذه وفقًا للقانون الدولي".
ستقتصر عضوية الدول الأعضاء على فترات مدتها ثلاث سنوات ما لم تدفع مليار دولار لكل منها لتمويل أنشطة المجلس والحصول على عضوية دائمة، وفقًا لنسخة من مسودة الميثاق.
تتفاعل الدول بحذر مع الدعوة، لكن عدة دول أعلنت عن استعدادها لتكون جزءًا من المجلس بينما أعربت دول أخرى عن رفضها وسط مخاوف على مستقبل الأمم المتحدة.
الإمارات العربية المتحدة
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قبول دعوة الولايات المتحدة للانضمام إلى "مجلس السلام"، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية في 20 يناير. وأكدت الوزارة أن قرار الإمارات بالانضمام إلى "مجلس السلام" يعكس أهمية التنفيذ الكامل لخطة ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة لغزة.
البحرين
أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد قبل دعوة الانضمام إلى مجلس السلام.
أكدت الوزارة أن قرار البحرين ينبع من حرصها على المضي قدمًا في التنفيذ الكامل لخطة السلام التي اقترحها ترامب بشأن غزة.
المغرب
قالت وزارة الخارجية المغربية إن المغرب سينضم أيضًا إلى مجلس السلام. "ترحيبًا بالتزام ورؤية الرئيس دونالد ترامب لتعزيز السلام، قبل جلالة الملك هذه الدعوة. وفي هذا السياق، سيصادق المغرب على الميثاق التأسيسي لهذا المجلس"، حسبما ذكرت.
بيلاروسيا
وقع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اتفاقية للانضمام إلى المجلس. ونشرت قناة رئاسية على تيليجرام مقطع فيديو للوكاشينكو وهو يوقع الوثيقة، ونقلت عنه قوله إنه يأمل في المساهمة في تحقيق السلام في أوكرانيا.
المجر
البلد الأوروبي، الذي يعتبر رئيس وزرائه فيكتور أوربان حليفًا مقربًا لترامب، قدم قبولًا لا لبس فيه ردًا على الدعوة.
كندا
قال رئيس وزراء كندا مارك كارني إنه وافق من حيث المبدأ على مجلس ترامب للسلام من أجل غزة، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد.
فرنسا
قالت مصادر مقربة من الرئيس إيمانويل ماكرون إن فرنسا "لا تنوي الرد بالإيجاب" على دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام".
وأضاف المصدر أن ميثاقها "يتجاوز الإطار الوحيد لغزة". "إنه يثير تساؤلات رئيسية، لا سيما فيما يتعلق باحترام مبادئ وهيكل الأمم المتحدة، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال التشكيك فيها".
النرويج
قال نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس موتسفيلدت كرافيك لصحيفة أفتنبوستن اليومية إن النرويج لن تشارك في مبادرة "مجلس السلام" بالطريقة التي تُعرض بها الخطة حاليًا.
أكدت بكين في 20 يناير أن الصين تلقت دعوة للانضمام إلى "مجلس السلام" التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية قوه جياكون في إفادة صحفية منتظمة: "لقد تلقت الصين دعوة الولايات المتحدة"، دون تحديد ما إذا كانت بكين ستقبل الدعوة.
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تلقى دعوة أيضاً. وأضاف البيان: "ستظل باكستان منخرطة في الجهود الدولية لتحقيق السلام والأمن في غزة، مما يؤدي إلى حل دائم للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة".
قال مسؤول حكومي هندي رفيع إن الهند أيضاً من بين الدول التي تلقت عرضاً من ترامب لتكون جزءاً من المبادرة التي تهدف إلى حل النزاعات العالمية، بدءاً من غزة.
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه دُعي للانضمام لكنه لا يستطيع تصور العمل هناك إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي دُعي. وقال زيلينسكي للصحفيين: "لقد تلقينا الدعوة؛ ودبلوماسيونا يعملون عليها"، مضيفاً مع ذلك: "لا يزال من الصعب جداً عليّ أن أتخيل كيف يمكننا نحن وروسيا أن نكون معاً في أي نوع من المجالس".
قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن إسرائيل تلقت دعوة من الولايات المتحدة للانضمام إلى مبادرة الرئيس دونالد ترامب "مجلس السلام" التي تهدف إلى حل النزاعات العالمية.
كما أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن القاهرة تراجع عرضاً للانضمام إلى المجلس.
(مع مدخلات من وكالتي فرانس برس ورويترز)