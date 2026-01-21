مجلس السلام: رهان ترامب الجديد لتعزيز الاستقرار العالمي

أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل دعوة إلى أكثر من 60 دولة للانضمام إلى كيان جديد يسمى "مجلس السلام"، والذي تم اقتراحه في الأصل في سبتمبر عند الإعلان عن خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة.

لكن دعوة أُرسلت إلى قادة العالم في يناير 2026 تحدد دورًا واسعًا يتجاوز غزة لإنهاء النزاعات عالميًا. إنها "منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الموثوق والقانوني، وتأمين سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاع أو المهددة به"، كما جاء في ديباجة الميثاق المرسل إلى الدول المدعوة للمشاركة. وستقوم "بمهام بناء السلام هذه وفقًا للقانون الدولي".

ستقتصر عضوية الدول الأعضاء على فترات مدتها ثلاث سنوات ما لم تدفع مليار دولار لكل منها لتمويل أنشطة المجلس والحصول على عضوية دائمة، وفقًا لنسخة من مسودة الميثاق.

تتفاعل الدول بحذر مع الدعوة، لكن عدة دول أعلنت عن استعدادها لتكون جزءًا من المجلس بينما أعربت دول أخرى عن رفضها وسط مخاوف على مستقبل الأمم المتحدة.