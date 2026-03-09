مجتبى خامنئي يتسلم "القيادة" في أخطر منعطف سياسي تشهده طهران

ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الأحد أن مجلس خبراء القيادة في إيران عيّن مجتبى خامنئي ليحل محل والده، آية الله علي خامنئي، كمرشد أعلى جديد للبلاد.

وجاء في بيان صادر عن المجلس أنه "بعد دراسات دقيقة ومستفيضة... وفي الجلسة الاستثنائية المنعقدة اليوم، تم تعيين وتقديم آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي مرشداً ثالثاً للنظام المقدّس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بناءً على التصويت الحاسم للممثلين الموقرين في مجلس الخبراء".

وكان مجتبى، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الحرس الثوري، يُنظر إليه منذ فترة طويلة من قبل أطراف في المؤسسة الحاكمة الإيرانية كخلف محتمل لوالده، الذي قُتل في أعقاب ضربات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وعلى الرغم من أن الأيديولوجية الحاكمة في إيران ترفض مبدأ التوريث، إلا أن مجتبى يمتلك نفوذاً واسعاً وأتباعاً أقوياء داخل الحرس الثوري وفي مكتب والده الراحل الذي لا يزال مؤثراً.

ومن المرجح أن يثير تعيين مجتبى غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح يوم الأحد بأن واشنطن يجب أن يكون لها رأي في هذا الاختيار، وقال لشبكة (ABC News): "إذا لم يحصل على موافقتنا، فلن يصمد طويلاً". ومن جانبها، هددت إسرائيل قبيل الإعلان باستهداف أي شخص يتم اختياره للمنصب.

ووفقاً لسفير إيران لدى الأمم المتحدة، فقد أسفرت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 1,332 مدنياً إيرانياً وإصابة الآلاف بجروح.