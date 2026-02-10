"متحف الشفاء".. صرخة فلبينية ضد فظائع "دوتيرتي"

قبل أسبوعين بالكاد من تأكيد التهم الموجهة للرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي’ في المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، يزور كاهن فلبيني المدارس والمكاتب بمتحف متنقل مخصص لفضح “فظائع حرب دوتيرتي’ المزعومة على المخدرات.”
أسس الأب فلافيانو فيلانويفا، وهو نفسه مدمن مخدرات متعافٍ، العام الماضي ‘Lakbay Museo ng Paghilom’ (متحف الشفاء المتنقل)، المخصص لذكريات أولئك الذين قتلوا في ظل نظام دوتيرتي. يعرض المتحف قطعًا أثرية وصورًا وروايات من عائلات ضحايا عمليات القتل خارج نطاق القانون خلال رئاسة دوتيرتي.
يشارك المعرض الخسارة والحقائق والمقاومة ضد العملية على مستوى البلاد التي قتلت عشرات الآلاف من الفلبينيين، والتي اعترف دوتيرتي بأنه أمر بها كركيزة لبرنامج حكومته المسمى 'برنامج السلام والنظام'.
يتضمن أحد المعروضات قميصًا ملطخًا بالدماء للطفلة مايكا أولبينا البالغة من العمر ثلاث سنوات، والتي قُتلت عندما داهمت الشرطة منزلهم للاشتباه في أن أحد أفراد الأسرة كان مدمن مخدرات.
قال الأب فيلانويفا: “تذكر الضحايا بالاسم، بالقصة، بتمام إنسانيتهم - هو إعلان أن الضحايا لم يكونوا مجرد إحصائيات، ولا أضرار جانبية، ولا يمكن التخلص منهم.”
'الحقيقة فوق الأكاذيب'
وأضاف في افتتاح المعرض في مجلس الشيوخ الفلبيني في ديسمبر الماضي: “الذاكرة تحمي الحقيقة عندما تصبح الأكاذيب أعلى صوتًا... الذاكرة تمنعنا من بناء مستقبل على المحو.” وقد زار المتحف منذ ذلك الحين المدارس، ورعايا الكنائس، وحتى قاعات الكونغرس الفلبيني بأنواع مختلفة من الاستقبال.
غير أن مؤيدي دوتيرتي يرفضون المتحف باعتباره مجرد دعاية سوداء ضد الرئيس السابق. وتغرق منشورات وسائل التواصل الاجتماعي حول المتحف بالتعليقات التي تطالب بإنشاء متحف مماثل لضحايا العنف الذي يرتكبه مدمنو المخدرات.
يجادل مؤيدو دوتيرتي بأن ضحايا حرب المخدرات ليس لديهم مساهمات ذات مغزى في المجتمع ولا يستحقون تكريمًا مثل المتحف. ويقترح نشطاء الإنترنت المؤيدون لدوتيرتي أن المتحف يتم إقامته لتبرئة خليفة دوتيرتي’ والرئيس الحالي فرديناند ماركوس جونيور الذي تزعم أخته، السيناتور إيمي ماركوس، أنه هو نفسه متعاطي مخدرات غير قانوني.
من المتوقع أن تصل المشاعر التي يولدها المتحف المتنقل، على وسائل التواصل الاجتماعي أو في نقاشات الشوارع، إلى ذروتها مع اقتراب جلسة تأكيد التهم الموجهة لدوتيرتي’ في 23 فبراير.
احتُجز دوتيرتي، الذي كان رئيسًا من عام 2016 إلى عام 2022، في مانيلا في 11 مارس ونُقل إلى سجن المحكمة الجنائية الدولية في شيفينينغن، بالقرب من لاهاي. بدا ضعيفًا جدًا، وبالكاد يتحدث، عندما ظهر لأول مرة أمام المحكمة عبر الفيديو.
اعتقل دوتيرتي في مارس من العام الماضي وينتظر محاكمته من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا. ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ناتجة عن حربه ضد المخدرات التي تقدرها جماعات حقوق الإنسان بما يصل إلى 30 ألف ضحية.
تتعلق إحدى التهم الموجهة إلى الرئيس الفلبيني السابق بـ 19 جريمة قتل ارتكبت بين عامي 2013 و 2016، عندما كان دوتيرتي عمدة مدينة دافاو. وتتعلق تهمة ثانية بـ 14 عملية قتل لزعماء مخدرات مزعومين في عامي 2016 و 2017، عندما كان رئيسًا. وتغطي التهمة الثالثة 43 عملية قتل لمشتبه بهم من متعاطي أو تجار المخدرات من المستوى المنخفض.
نفى دوتيرتي تفويضه لعمليات القتل خارج نطاق القانون لكنه هدد علناً بقتل المشتبه بهم في قضايا المخدرات وشجع السلطات على إطلاق النار إذا قاوم المشتبه بهم الاعتقال. ويُزعم أن تلك الأوامر أدت إلى آلاف عمليات القتل خارج نطاق القانون على يد الشرطة لمعظم المشتبه بهم الفقراء في قضايا المخدرات، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.