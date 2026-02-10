"متحف الشفاء".. صرخة فلبينية ضد فظائع "دوتيرتي"

قبل أسبوعين بالكاد من تأكيد التهم الموجهة للرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي’ في المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، يزور كاهن فلبيني المدارس والمكاتب بمتحف متنقل مخصص لفضح “فظائع حرب دوتيرتي’ المزعومة على المخدرات.”

أسس الأب فلافيانو فيلانويفا، وهو نفسه مدمن مخدرات متعافٍ، العام الماضي ‘Lakbay Museo ng Paghilom’ (متحف الشفاء المتنقل)، المخصص لذكريات أولئك الذين قتلوا في ظل نظام دوتيرتي. يعرض المتحف قطعًا أثرية وصورًا وروايات من عائلات ضحايا عمليات القتل خارج نطاق القانون خلال رئاسة دوتيرتي.

يشارك المعرض الخسارة والحقائق والمقاومة ضد العملية على مستوى البلاد التي قتلت عشرات الآلاف من الفلبينيين، والتي اعترف دوتيرتي بأنه أمر بها كركيزة لبرنامج حكومته المسمى 'برنامج السلام والنظام'.

يتضمن أحد المعروضات قميصًا ملطخًا بالدماء للطفلة مايكا أولبينا البالغة من العمر ثلاث سنوات، والتي قُتلت عندما داهمت الشرطة منزلهم للاشتباه في أن أحد أفراد الأسرة كان مدمن مخدرات.

قال الأب فيلانويفا: “تذكر الضحايا بالاسم، بالقصة، بتمام إنسانيتهم - هو إعلان أن الضحايا لم يكونوا مجرد إحصائيات، ولا أضرار جانبية، ولا يمكن التخلص منهم.”