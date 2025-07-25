"ماكرون" يعلن اعتراف فرنسا الرسمي بدولة فلسطين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستباشر بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين، في تحوّل دبلوماسي كبير في مسار السلام في الشرق الأوسط.

وجاء هذا الإعلان في رسالة موجهة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، شاركها ماكرون علنًا على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (X). وأعرب القائد الفرنسي عن دعمه القوي لحل الدولتين، وأشاد بالالتزامات الأخيرة التي قدمتها السلطة الفلسطينية.

وقال ماكرون في الرسالة التي تحمل تاريخ 24 يوليو 2025:

"بالنظر إلى الالتزامات التي قمتم بها، ستباشر فرنسا بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين عند حضوري اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل."

وقد أشاد ماكرون بالرئيس عباس لإدانته الهجمات التي قادتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023. كما مدح تعهد السلطة الفلسطينية بتحمل الحكم الكامل على كافة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، بالإضافة إلى التزامها بتنفيذ إصلاحات جذرية وعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام 2026.

وأكد ماكرون دعم فرنسا لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، وشدد على ضرورة تطبيق حل الدولتين القابل للحياة.

وقال:

"أثني على هذه الالتزامات الشجاعة، وأؤكد في المقابل تعبئة فرنسا من أجل تنفيذ حل الدولتين — إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن. هذا الحل هو الطريق الوحيد القابل للحياة لمعالجة التطلعات الشرعية للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. علينا الآن تحقيقه بأسرع ما يمكن."

ستتشارك فرنسا مع السعودية في استضافة مؤتمر دولي رفيع المستوى خلال الأمم المتحدة يهدف إلى دفع الحلول السلمية وإحياء الجهود الخاصة بإطار حل الدولتين.

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ويأتي نشر ماكرون العلني للرسالة على منصة "إكس" تعبيرًا عن مستوى جديد من الانخراط الفرنسي في القضية، ومن المتوقع أن يمارس ضغطًا على دول أوروبية أخرى لحذو حذوها في الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف ماكرون:

"ستسعى فرنسا لتقديم مساهمة حاسمة في السلام بالشرق الأوسط وستعبئ كل شركائها الدوليين الراغبين في المشاركة."

وأشار كذلك إلى:

"سأولي اهتمامًا خاصًا بتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، ونزع سلاح حماس، وتعزيز حكم السلطة الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية."

وختم قائلاً:

"أعول على تحرككم الحاسم من أجل السلام الدائم بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأرجو منكم، سيادة الرئيس، قبول فائق تقديري واحترامي."

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