مأساة في تبوك: وفاة ممرضة فلبينية وإصابة اثنتين في حادث دهس مروع

"في الساعة الواحدة صباحاً من يوم 31 يناير، كانت الممرضات الفلبينيات الثلاث في طريقهن إلى المنزل بعد التسوق في تبوك بارك مول. وأثناء عبورهن طريقاً واسعاً في حي مروج الأمير أمام المول، صدمتهن فجأة مركبة مسرعة"، حسبما ذكر مكتب العمال المهاجرين بجدة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.