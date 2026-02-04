مأساة في تبوك: وفاة ممرضة فلبينية وإصابة اثنتين في حادث دهس مروع

أعلنت وزارة العمال المهاجرين الفلبينية (DMW) يوم الأربعاء أنها تتابع عن كثب قضية ثلاث ممرضات فلبينيات تعرضن لحادث دهس مؤخراً في تبوك بالمملكة العربية السعودية، حيث لقيت إحداهن حتفها بينما أصيبت الاثنتان الآخرتان بجروح خطيرة.
ولم تكشف السلطات عن هوية الضحايا، ولكن وفقاً لمكتب العمال المهاجرين (MWO) في جدة، فقد وقع الحادث يوم السبت.
"في الساعة الواحدة صباحاً من يوم 31 يناير، كانت الممرضات الفلبينيات الثلاث في طريقهن إلى المنزل بعد التسوق في تبوك بارك مول. وأثناء عبورهن طريقاً واسعاً في حي مروج الأمير أمام المول، صدمتهن فجأة مركبة مسرعة"، حسبما ذكر مكتب العمال المهاجرين بجدة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.
وأضاف المكتب: "تم نقل الفلبينيات اللاتي يعملن في مستوصف كبير في تبوك – بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى الملك خالد وهن في حالة فقدان تام للوعي. استعادت اثنتان منهما وعيهما يوم الأحد (1 فبراير)، لكن الثالثة لم تستجب وفارقت الحياة في المستشفى".
ووفقاً لمسؤولين فلبينيين، تم نقل إحدى الممرضتين الناجيتين إلى الرياض لتلقي المزيد من العلاج الطبي وإجراء عملية جراحية.
وقالت وزارة العمال المهاجرين يوم الأربعاء: "يجري حالياً تقديم المساعدة لتسهيل الإعادة الفورية لجثمان (الممرضة الفلبينية)، بما في ذلك مساعدة الأسرة في جمع الوثائق اللازمة. وقد تم بالفعل إبلاغ عائلات الضحايا وأقاربهم بالحادث".
ويُزعم أن سائق السيارة حاول الهروب، لكن السلطات ألقت القبض عليه في نهاية المطاف، وهو الآن قيد التحقيق من قبل السلطات السعودية.
