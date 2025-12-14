"مأساة في بوندي.. إطلاق نار جماعي يُسقط قتلى وجرحى ويصدم المجتمع الأسترالي

أعلن مسؤولون أستراليون عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة نحو 12 آخرين عندما فتح مسلحون النار خلال فعالية احتفالية يهودية في شاطئ "بوندي" بسيدني يوم الأحد.

وقالت شرطة ولاية "نيو ساوث ويلز" إنه تم احتجاز شخصين، بينما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) أن أحد المسلحين الاثنين على الأقل كان من بين القتلى. وصرح متحدث باسم الإسعاف بأنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج.

ردود الفعل الرسمية

وصف رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، الحادث بأنه "صادم ومروع"، مضيفاً أن "فرق الطوارئ متواجدة في الموقع وتعمل على إنقاذ الأرواح".

من جانبه، قال هاري ويلسون (30 عاماً)، وهو شاهد عيان لصحيفة "سيدني مورنينج هيرالد": "رأيت ما لا يقل عن 10 أشخاص ملقيين على الأرض والدماء في كل مكان".1

وعلق الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، قائلاً إن أشخاصاً ذهبوا لإضاءة الشمعة الأولى للعيد تعرضوا لهجوم من قبل "إرهابيين خسيسين". وشهدت أستراليا سلسلة من الهجمات المعادية للسامية التي استهدفت كُنسًا يهودية ومبانٍ وسيارات منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.

تفاصيل الهجوم

يُعد شاطئ "بوندي" من أشهر الشواطئ في العالم، وعادة ما يكون مزدحماً بالسكان والسياح، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع الدافئة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصة "X" أشخاصاً يفرون من الشاطئ والمنتزه القريب وسط أصوات طلقات نارية وصفارات إنذار الشرطة. وظهر في أحد المقاطع رجل يرتدي قميصاً أسود يطلق النار من سلاح ضخم قبل أن يتصدى له رجل آخر ويرديه أرضاً لينتزع منه السلاح. كما شوهد رجل آخر يطلق النار من جسر للمشاة.

وأظهر فيديو آخر رجلين منبطحين على الأرض تحت حراسة الشرطة على جسر مشاة صغير، بينما حاول الضباط إنعاش أحدهما. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة المقاطع بشكل فوري.

سياق الحادثة

يأتي هذا الهجوم بعد مرور 11 عاماً تقريباً على حادثة مقهى "ليندت" في سيدني، حيث احتجز مسلح 18 رهينة، وانتهت الواقعة بمقتل رهينتين والمسلح بعد حصار دام 16 ساعة.

وقالت سوزان لي، زعيمة حزب الأحرار المعارض: "الأستراليون في حداد عميق الليلة، فالعنف الكريه ضرب قلب مجتمع أسترالي أيقوني نحبه جميعاً، وهو بوندي".