مأساة غزة: مليون طفل يعانون الجوع واليونيسف تحذر من كارثة إنسانية لا تُحتمل

استحوذت صور مأساوية لأطفال جائعين يحملون أواني فارغة في انتظار المساعدات الغذائية على اهتمام عالمي، وأثارت الغضب والحزن.
وبينما تستمر هذه الصور القوية في الانتشار على مستوى العالم، تطلق المنظمات الإنسانية والوكالات الدولية ناقوس الخطر يومياً بشأن أزمة المجاعة المتصاعدة والوشيكة.
ومؤخرا، أصدرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحذيرا خطيرا، اتهمت فيه السلطات الإسرائيلية بتجويع المدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر عمداً ــ بما في ذلك مليون طفل.
وطالبت الوكالة إسرائيل برفع الحصار للسماح بإدخال الغذاء والدواء.
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وفي تقرير صدر مؤخرا، قالت الأونروا إن واحدا من كل 10 أطفال تم فحصهم في العيادات التي تديرها الوكالة في غزة منذ عام 2024 يعاني من سوء التغذية.
وقالت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما للصحافيين في جنيف عبر رابط فيديو من العاصمة الأردنية عمان، إن "فرقنا الصحية تؤكد أن معدلات سوء التغذية تتزايد في غزة، خاصة منذ تشديد الحصار قبل أكثر من أربعة أشهر في الثاني من مارس/آذار".
وقالت الأونروا إنها قامت منذ يناير/كانون الثاني 2024 بفحص أكثر من 240 ألف طفل وطفلة دون سن الخامسة في عياداتها، مضيفة أنه قبل الحرب، كان سوء التغذية الحاد نادراً ما يُرى في قطاع غزة.
وقالت توما "أخبرنا أحد الممرضين الذين تحدثنا إليهم أنه في الماضي لم يكن يرى مثل هذه الحالات من سوء التغذية إلا في الكتب المدرسية والأفلام الوثائقية".
وأضافت توما أن "الأدوية وإمدادات التغذية ومواد النظافة والوقود تنفد بسرعة".
يوم الثلاثاء، أصدرت تحذيرًا جديدًا من المجاعة الشديدة في غزة. ألقِ نظرة:
رفعت إسرائيل حصارًا للمساعدات الإنسانية على غزة استمر أحد عشر أسبوعًا في مايو/أيار، مما سمح باستئناف شحنات محدودة من المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة. ومع ذلك، لا تزال الأونروا ممنوعة من إدخال المساعدات إلى القطاع.
وفي بيان مشترك صدر الاثنين، قالت بريطانيا و24 من حلفاء الغرب، بما في ذلك أستراليا وكندا وفرنسا وإيطاليا، إن الحرب في غزة "يجب أن تنتهي الآن"، مشيرين إلى أن معاناة المدنيين "بلغت أعماقا جديدة".
وأضافت المجموعة في البيان "نحث الأطراف والمجتمع الدولي على التوحد في جهد مشترك لإنهاء هذا الصراع الرهيب من خلال وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم".
وقالت وكالة تنسيق المساعدات العسكرية الإسرائيلية (COGAT) إنها ساعدت في تسهيل دخول 67 ألف شاحنة غذائية إلى غزة، محملة بنحو 1.5 مليون طن من الغذاء، بما في ذلك حليب الأطفال وأغذية الأطفال.
وقالت إن نحو 2000 طن من أغذية الأطفال دخلت غزة عبر المعابر في الأسابيع الأخيرة، بناء على طلبات من منظمات الإغاثة الدولية.
اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة حركة حماس الفلسطينية المسلحة بسرقة المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة، وهو ما تنفيه حماس. وبدلاً من ذلك، أنشأتا مؤسسة غزة الإنسانية، مستعينتين بشركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة لنقل المساعدات إلى مراكز التوزيع، التي رفضت الأمم المتحدة التعاون معها.
ذكرت اليونيسف أن أكثر من 5800 طفل شُخِّصوا بسوء التغذية في غزة الشهر الماضي، منهم أكثر من ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد وشديد. وأضافت أن هذا يمثل زيادة للشهر الرابع على التوالي.
(مع مدخلات من رويترز)