مأساة غزة: مليون طفل يعانون الجوع واليونيسف تحذر من كارثة إنسانية لا تُحتمل

استحوذت صور مأساوية لأطفال جائعين يحملون أواني فارغة في انتظار المساعدات الغذائية على اهتمام عالمي، وأثارت الغضب والحزن.

وبينما تستمر هذه الصور القوية في الانتشار على مستوى العالم، تطلق المنظمات الإنسانية والوكالات الدولية ناقوس الخطر يومياً بشأن أزمة المجاعة المتصاعدة والوشيكة.

ومؤخرا، أصدرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحذيرا خطيرا، اتهمت فيه السلطات الإسرائيلية بتجويع المدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر عمداً ــ بما في ذلك مليون طفل.

وطالبت الوكالة إسرائيل برفع الحصار للسماح بإدخال الغذاء والدواء.

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ارتفاع معدلات سوء التغذية

وفي تقرير صدر مؤخرا، قالت الأونروا إن واحدا من كل 10 أطفال تم فحصهم في العيادات التي تديرها الوكالة في غزة منذ عام 2024 يعاني من سوء التغذية.

وقالت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما للصحافيين في جنيف عبر رابط فيديو من العاصمة الأردنية عمان، إن "فرقنا الصحية تؤكد أن معدلات سوء التغذية تتزايد في غزة، خاصة منذ تشديد الحصار قبل أكثر من أربعة أشهر في الثاني من مارس/آذار".

وقالت الأونروا إنها قامت منذ يناير/كانون الثاني 2024 بفحص أكثر من 240 ألف طفل وطفلة دون سن الخامسة في عياداتها، مضيفة أنه قبل الحرب، كان سوء التغذية الحاد نادراً ما يُرى في قطاع غزة.