مأساة غازي آباد: انتحار ثلاث شقيقات قفزاً من الطابق التاسع

وقال لصحيفة "إنديان إكسبريس": "أعيش في الطابق العاشر في البرج المواجه لبرج الفتيات. وفي حوالي الساعة الثانية صباحاً، كنت واقفاً في شرفتي قبل الذهاب إلى الفراش، ورأيت الفتاة الكبرى تجلس على حافة النافذة التي تغطي شرفتهم في الطابق التاسع في البرج المقابل. كان اللوح المنزلق للنافذة مفتوحاً، وكانت تواجه الغرفة وظهرها نحوي، وبدت وكأنها تتمايل ذهاباً وإياباً وهي جالسة على إطار النافذة". فنادى أبارنا، مشيراً إلى الوضع الخطير للفتيات.