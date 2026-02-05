مأساة غازي آباد: انتحار ثلاث شقيقات قفزاً من الطابق التاسع

نفى والد الشقيقات الثلاث الشابات اللواتي قيل إنهن قفزن من مبنى شاهق في غازي أباد، أوتار براديش، بشكل قاطع أن تكون المشاكل المالية هي المسؤولة عن وفاتهن.
في حديثه مع الصحفيين الهنود، قال شيتان كومار إن بناته كن مهووسات بالثقافة الكورية الشعبية. وقال شيتان لمجلة إنديا توداي: "طلبوا مني أن آخذهم إلى كوريا. لكنني قلت إننا هنود. فغضبوا ورفضوا حتى الأكل"، مضيفًا أن بناته سينتحرن إذا لم يأخذهن إلى كوريا.
الفتيات الثلاث - اللواتي تم التعرف عليهن من قبل السلطات باسم نيشيكا (16 عامًا)، براشي (14 عامًا)، وباخي (12 عامًا) - قيل إنهن حبسن أنفسهن في غرفة ثم قفزن من شقتهن في الطابق التاسع في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، 4 فبراير.
غير أن حادثة الانتحار الثلاثي قد اتخذت منعطفًا آخر، حيث أثيرت شكوك حول ادعاءات الأب.
وفقًا لإنديا توداي، كومار هو تاجر أسهم وعليه دين يزيد عن 20 مليون روبية (813,000 درهم). كان لديه زوجتان (كلاهما شقيقتان) وخمسة أطفال. كما قام بإخراج بناته الثلاث من المدرسة قبل حوالي عامين.
اعترف كومار بأنه تكبد خسارة تبلغ حوالي 3 ملايين روبية (122,000 درهم) وقال إنها لا يمكن ربطها بوفاة بناته الثلاث.
وجادل بأن بناته كن مهووسات بالثقافة الكورية لدرجة أنهن غيرن أسماءهن إلى أليسا وسيندي وماريا. وقال إنه مساء الثلاثاء تشاجر مع بناته، وطلبت إحداهن أن تؤخذ إلى كوريا لإكمال دراستها.
وعثرت الشرطة على رسالة انتحار مع الجثث. كتبوا: "أنا آسفة حقًا، آسفة يا أبي". وعلى الحائط في الغرفة، كان مكتوبًا: “حياتي وحيدة جدًا جدًا."
شاهد أحد جيرانهم، آرون سينغ، الذي كان يقف في شرفته في مبنى خارج مبناهم في مجمع بهارات سيتي السكني، الفتيات الثلاث وهن يقفزن من شقتهن. وقال آرون، الذي كان برفقة أخت زوجته أبارنا، لصحيفة إنديان إكسبريس إن اثنتين من الأخوات سقطتا معًا أولاً، تلتهما الصغرى.
وقال لصحيفة "إنديان إكسبريس": "أعيش في الطابق العاشر في البرج المواجه لبرج الفتيات. وفي حوالي الساعة الثانية صباحاً، كنت واقفاً في شرفتي قبل الذهاب إلى الفراش، ورأيت الفتاة الكبرى تجلس على حافة النافذة التي تغطي شرفتهم في الطابق التاسع في البرج المقابل. كان اللوح المنزلق للنافذة مفتوحاً، وكانت تواجه الغرفة وظهرها نحوي، وبدت وكأنها تتمايل ذهاباً وإياباً وهي جالسة على إطار النافذة". فنادى أبارنا، مشيراً إلى الوضع الخطير للفتيات.
وصرح سينغ للصحيفة قائلاً: "بينما كنت أشاهد، بدا أن الأخت الثانية كانت تعانق الأخت الكبرى، وكانتا تتمايلان معاً. وفجأة، سقطت الأخت الكبرى إلى الوراء وهوت من النافذة، وجاءت الأخت الثانية معها. أما الأخت الصغرى، التي كانت هي الأخرى عند النافذة، فبدا أنها اندفعت للأمام لمحاولة الإمساك بهما، لكنها سقطت هي الأخرى من الفتحة".
وقال نيميش باتيل، وهو ضابط شرطة رفيع المستوى، لوسائل الإعلام إن رسالة الانتحار كشفت عن حب الفتيات لكوريا. وكتبن في المذكرات، موجهات حديثهن لوالديهن على ما يبدو: "نحن نحب كوريا، حب، حب، حب. كيف ستجعلوننا نترك كوريا؟ كوريا كانت حياتنا، فكيف تجرؤون على جعلنا نترك حياتنا؟ لم تكن تعلم كم كنا نحبهم".