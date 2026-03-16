مآلات التصعيد الإيراني: قراءة في خرائط الحسم المتاحة

تعد العبارة الأكثر شهرة في تاريخ الحروب الحديثة تلك التي نطق بها ديفيد بتريوس، الذي كان حينها لواءً، في مقابلة مع المراسل ريك أتكينسون خلال الهجوم الأولي على العراق: "أخبرني كيف ينتهي هذا؟".
وعندما يتعلق الأمر بالحرب في إيران، فهناك، بصفة عامة، أربعة سيناريوهات محتملة.
يعد هذا السيناريو الأكثر تفاؤلاً. يتخيل البعض أنه سيأخذ شكل استئناف للمظاهرات الحاشدة التي قمعها النظام بدموية في يناير، ملايين الإيرانيين يسيرون في عشرات المدن، ينضم إليهم ضباط شرطة وجنود وقادة من الجيش التقليدي، مدفوعين بالدعم الجوي الأمريكي والإسرائيلي، لينهضوا ويهدموا جهاز القمع المتهالك لحكامهم.
لا ينبغي لأحد أن يستبعد هذا السيناريو، خاصة إذا استمر ضرب إيران عسكرياً وسياسياً، وربما مع فقدان مستويات إضافية من القيادة. لكن لا ينبغي لأحد أن يعول عليه أيضاً، على الأقل ليس على المدى القصير. فمهما كان النظام عاجزاً عن الدفاع عن مجاله الجوي، فإنه يظل قادراً بشكل مرعب على قتل شعبه. ومع وجود الكثير من الدماء على يديه، فإن لديه كل الحوافز للتمسك بالسلطة.
وهو بقاء النظام في مكانه مع امتثاله للمطالب الأمريكية والإسرائيلية، وهو سيناريو متفائل آخر. من المشكوك فيه أن يوافق مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى الجديد، على التخلي عن برامج إيران النووية والصاروخية ووقف دعم الوكلاء الإقليميين مثل حزب الله. لكن عهد خامنئي الجديد قد يكون قصير الأمد، وأياً كان من سيدير النظام تالياً، فعليه أن يتصالح مع واقع ضعفه وعزلته.
ستكون تلك العزلة واضحة بشكل خاص إذا استولت القوات الأمريكية على جزيرة خارق، الواقعة على بعد 15 أو 16 ميلاً قبالة الساحل الإيراني في الخليج العربي، والتي تعد المحطة لنحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. السيطرة الأمريكية ستمنح الإدارة اليد العليا على معظم إيرادات النظام المتبقية، بما في ذلك قدرته على دفع رواتب الجنود والموظفين المدنيين على حد سواء. قد يساعد ذلك في أن يوضح حتى للعناصر الأكثر تشدداً في النظام ما إذا كان الأمر يستحق حقاً تخصيب اليورانيوم أو إرسال المزيد من الذخائر إلى حزب الله في لبنان ليتم تدميرها من قبل إسرائيل.
ربما يرفض النظام الاستسلام وتستمر الحرب بنفس الطريقة لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أخرى قبل نوع من إعلان وقف إطلاق النار المتبادل، ربما قبل زيارة الرئيس دونالد ترامب المقررة لبكين في 31 مارس.
في هذا السيناريو الثالث، تعلن جميع الأطراف نوعاً من النصر الخاص بها ولا يصدق أي منها ذلك تماماً. لن يكون ترامب قد حقق شيئاً يشبه "الاستسلام غير المشروط" لإيران، ناهيك عن التدخل في اختيار الزعيم القادم للنظام. كما سيفشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تحقيق حلمه المستمر منذ عقود بالإطاحة بالملالي. وسيتفاخر قادة إيران بأن "المقاومة" التي يجسدونها أثبتت أنها أقوى من "الشيطانين الأكبر والأصغر" مجتمعين.
لكن الواقع سيفرض نفسه؛ فالعقوبات التي شلت النظام اقتصادياً لن تُرفع. ومن الصعب تخيل انتهاء الحرب قبل أن تهاجم الولايات المتحدة وإسرائيل المواقع النووية المتبقية في إيران، بما في ذلك مخازن اليورانيوم عالي التخصيب المدفونة (ولكن يمكن الوصول إليها). وأي محاولات من جانب إيران لشن هجمات إرهابية استعراضية على غرار تفجير لوكربي في ليبيا عام 1988، أو تلغيم مضيق هرمز، لن تؤدي إلا إلى حرب أخرى. لقد انتهى العصر الذي كان يعتقد فيه قادة إيران أنهم محصنون.
ما يقترحه هذا السيناريو هو أن النظام لن ينجو إلا في حالة "زومبي". وقد يؤدي ذلك بدوره إلى تغيير النظام في نهاية المطاف في غضون بضع سنوات، ربما بسبب الاقتتال الداخلي بين صفوف القيادة، أو ربما بسبب انتفاضة شعبية أخرى. وفي كلتا الحالتين، فإن أيامه معدودة.
هذا السيناريو هو "القريب القبيح" للسيناريو السابق: ليس تغيير النظام، بل انهيار الدولة. الشكل الأكثر إثارة للقلق الذي قد يتخذه يشبه سوريا خلال حربها الأهلية التي استمرت 13 عاماً، حيث ينجو النظام في بعض مناطق إيران، ويسقط في مناطق أخرى، مما يستدعي تدخلاً أجنبياً ويؤدي إلى قتل على نطاق واسع. ومع هذا القتل، ستأتي موجات من اللاجئين عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا وأستراليا.
لا عجب أن ترامب ثنى القوات الكردية في العراق عن عبور الحدود إلى إيران. لكن تلك القوات قد لا تقف مكتوفة الأيدي إذا بدأ نظام إيراني ضعيف في ذبح الأكراد المضطربين داخل حدود إيران. وينطبق الشيء نفسه على الأقلية البلوشية في الجنوب الشرقي والعرب الإيرانيين في الجنوب الغربي.
قد لا يمانع الإسرائيليون تماماً في هذا السيناريو، بناءً على نظرية أن إيران المجزأة هي مشكلة شخص آخر. أما بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائنا العرب، فالقصة مختلفة: الاقتتال الداخلي طويل الأمد في إيران قد يعني نهاية التهديد النووي، لكنه لا يمنحنا راحة من مشاكل الشرق الأوسط.
ما الذي يجب على إدارة ترامب فعله إذن؟
وصفتي هي: السيطرة على جزيرة خارق. تلغيم أو محاصرة الموانئ الإيرانية المتبقية. تدمير أكبر قدر ممكن من القدرات العسكرية الإيرانية خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، بما في ذلك عملية "المطرقة المنتصف ليلية" (Midnight Hammer) ثانية لتدمير ما تبقى من القدرة والخبرة النووية الإيرانية. وتهديد النظام بمزيد من القصف إذا ذبح مواطنيه، أو شن هجمات إرهابية في الخارج، أو عاد إلى العمل النووي.
يشكل هذا المسار الأكثر واقعية للنصر بأقل تكلفة معقولة في الأرواح والمخاطر والثروات. ورغم كل مخاطره المعترف بها، فإنه يمنح الشعب الإيراني أفضل فرصة لنيل حريته. ليس أمراً سيئاً بالنسبة لحرب استمرت شهراً واحداً وحذر منتقدوها من أنها ستكون عراقاً أخرى.
