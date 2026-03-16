مآلات التصعيد الإيراني: قراءة في خرائط الحسم المتاحة

ستكون تلك العزلة واضحة بشكل خاص إذا استولت القوات الأمريكية على جزيرة خارق، الواقعة على بعد 15 أو 16 ميلاً قبالة الساحل الإيراني في الخليج العربي، والتي تعد المحطة لنحو 90% من صادرات النفط الإيرانية. السيطرة الأمريكية ستمنح الإدارة اليد العليا على معظم إيرادات النظام المتبقية، بما في ذلك قدرته على دفع رواتب الجنود والموظفين المدنيين على حد سواء. قد يساعد ذلك في أن يوضح حتى للعناصر الأكثر تشدداً في النظام ما إذا كان الأمر يستحق حقاً تخصيب اليورانيوم أو إرسال المزيد من الذخائر إلى حزب الله في لبنان ليتم تدميرها من قبل إسرائيل.