"لورين سانشيز" تتألق بفستان زفاف من"دولتشي آند غابانا"

ها هي العروس قادمة! تحولت البندقية إلى منصة عرض أزياء يوم الجمعة، حيث استضاف جيف بيزوس ولورين سانشيز حفل زفافهما الفاخر. من ضيوف من الصف الأول إلى فساتين راقية، كانت جميع الأنظار موجهة نحو ما ارتدته العروس في ليلتها الكبرى.
وظهر العروسان على غلاف مجلة "فوغ"، حيث ارتدت العروس فستان زفاف بسيط ومبهر من تصميم "دولتشي آند غابانا".
وذكرت المجلة أن الفستان، بقصته المستوحاة من حورية البحر ورقبته العالية، مستوحى من فستان الممثلة صوفيا لورين في فيلم "هاوسبوت" عام ١٩٥٨. وأُكمل بحجاب أبيض طويل.
وقال ستيفانو غابانا من دولتشي آند غابانا لمجلة فوغ إن سانشيز أراد "إقامة حفل زفاف كلاسيكي وأنيق للغاية"، وليس "شيئًا مبهرجًا أو لامعًا للغاية".
ونشرت سانشيز، وهي مذيعة أخبار ومراسلة ترفيهية سابقة تبلغ من العمر 55 عامًا، على موقع إنستغرام احتفالًا بهذه الإطلالة وشكر دار الأزياء على مظهرها المبهر، معبرة عن حبها للفستان ووصفه بأنه "قطعة شعرية".
قالت سانشيز للمجلة إن بيزوس توسل لرؤية الفستان. وأضافت: "لكنني أريده أن يكون مفاجأة. مع التقدم في السن، لا يفاجئنا الكثير. أتطلع بشوق لرؤية وجهه".
وفقًا لمجلة فوغ، استغرق تصميم الفستان 900 ساعة عمل في الورشة، ويتميز بأزرار صغيرة جدًا، على حد تعبير غابانا، تمتد من الرقبة إلى الجذع. يُعرف هذا الزخرف باسم أزرار الكاهن، ويمتد على طول ذيل الفستان - 180 زرًا يدويًا، مغطاة بشيفون حريري.
بدأت سانشيز التخطيط لفستانها منذ عام ونصف أثناء عشاء في شقة دومينيكو دولتشي في مدينة نيويورك المطلة على نهر هدسون.
وعن اختيارها لأسلوب الفستان، قالت: "بحثتُ في صور عرائس في خمسينيات القرن الماضي... أردتُ أن أتذكر الماضي، فرأيتُ صوفيا لورين... وكانت ترتدي فستانًا من الدانتيل العالي، يصل إلى الرقبة، فقلتُ: هذا هو. هذا هو الفستان".
وأضافت أنه أول فستان رسمي ترتديه في حياتها، وهو فستانٌ يغطي صدرها بهذا الشكل. وأضافت سانشيز: "إنه انحرافٌ عمّا يتوقعه الناس... عمّا أتوقعه أنا، ولكنه يعكس شخصيتي تمامًا".