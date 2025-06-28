"لورين سانشيز" تتألق بفستان زفاف من"دولتشي آند غابانا"

ها هي العروس قادمة! تحولت البندقية إلى منصة عرض أزياء يوم الجمعة، حيث استضاف جيف بيزوس ولورين سانشيز حفل زفافهما الفاخر. من ضيوف من الصف الأول إلى فساتين راقية، كانت جميع الأنظار موجهة نحو ما ارتدته العروس في ليلتها الكبرى.

وظهر العروسان على غلاف مجلة "فوغ"، حيث ارتدت العروس فستان زفاف بسيط ومبهر من تصميم "دولتشي آند غابانا".

وذكرت المجلة أن الفستان، بقصته المستوحاة من حورية البحر ورقبته العالية، مستوحى من فستان الممثلة صوفيا لورين في فيلم "هاوسبوت" عام ١٩٥٨. وأُكمل بحجاب أبيض طويل.