"لقاح أكسفورد" في قلب المواجهة.. أول اختبار عالمي لصدّ فيروس "نيباه" القاتل

أطلقت جامعة أكسفورد الشهر الماضي أول تجربة سريرية للمرحلة الثانية في العالم لمرشح لقاح فيروس نيباه. أجريت التجربة، التي شملت 306 مشاركين أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا، بالشراكة مع المركز الدولي لأبحاث أمراض الإسهال، بنغلاديش (ICDDR, B)، وبتمويل من التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة (CEPI). ستقوم بتقييم سلامة واستجابة لقاح ChAdOx1 NipahB المناعية في منطقة يتسبب فيها الفيروس في تفشي متكرر.

“تمثل هذه التجربة الجديدة في بنغلاديش خطوة مهمة إلى الأمام في عملنا لتطوير لقاح ضد فيروس نيباه، وهو تهديد صحي مميت لا يوجد له حاليًا لقاح أو علاج معتمد،” قالت سارة جيلبرت، أستاذة علم اللقاحات في معهد علوم الأوبئة، جامعة أكسفورد. “إن التقدم الذي أحرزناه حتى الآن – بدعم من متعاونينا وممولينا – هو شهادة على قيمة التعاون الدولي والاستثمار طويل الأجل في التأهب للأوبئة.”

وفقًا لبريان أنجوس، أستاذ الممارسة الطبية في قسم نافيلد للطب، جامعة أكسفورد، والباحث الرئيسي للتجربة في مجموعة لقاح أكسفورد، فإن بدء تجربة المرحلة الثانية في بلد يتأثر بتفشي نيباه المنتظم هو خطوة حاسمة لضمان أن هذا اللقاح فعال وذو صلة بالأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه. “إنه جزء أساسي من ضمان الوصول العادل إلى الحماية ضد الأمراض المعدية الناشئة،” قال.

بدء تجربة المرحلة الثانية

مرشح لقاح فيروس نيباه من أكسفورد هو اللقاح الأكثر تقدمًا ضد هذا الفيروس شديد الفتك، يشير الدكتور كينت كيستر، المدير التنفيذي لأبحاث وتطوير اللقاحات في CEPI. “إن بدء هذه التجربة للمرحلة الثانية هو الأول من نوعه ويمثل تتويجًا لسنوات من الأبحاث المتطورة والتعاون العلمي العالمي. نأمل أن تقربنا نتائج هذه الدراسة خطوة واحدة نحو حماية الفئات السكانية الضعيفة من تفشي نيباه القاتل في المستقبل وستساعد في توجيه تطوير تدابير مضادة أخرى لفيروسات الباراميكسو.”

قال الدكتور ك. زمان، كبير العلماء في ICDDR, B والباحث الرئيسي للتجربة في بنغلاديش، إن المركز كان في طليعة أبحاث فيروس نيباه لأكثر من عقدين، حيث يدير أطول نظام مراقبة في العالم ويتابع أكبر مجموعة من الناجين من نيباه. “لذلك، فإن إطلاق أول تجربة للمرحلة الثانية في العالم في بنغلاديش ليس تاريخيًا فحسب، بل هو أيضًا تطور طبيعي لالتزامنا العلمي طويل الأمد. من خلال قيادة هذه الدراسة الحاسمة في بلد يتحمل العبء الأكبر من تفشي نيباه، نهدف إلى توليد الأدلة اللازمة لحماية الأرواح من أمراض نيباه في بنغلاديش وعالميًا.”

تم تصنيع لقاح ChAdOx NipahB للتجارب السريرية بواسطة معهد الأمصال الهندي، وهو جزء من مجموعة سايروس بوناوالا، أكبر مصنع للقاحات في العالم’، بالتعاون مع التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة (CEPI)