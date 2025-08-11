"لا تنسوا غزة": وصية أخيرة من الصحفي أنس الشريف للعالم

عندما كان أنس جمال الشريف، صحفي قناة الجزيرة، يخطو في شوارع غزة حاملاً كاميرته وميكروفونه، لم يكن يكتفي بنقل الأخبار فحسب؛ بل كان يوثق حياة وموت شعبه في الوقت الحقيقي، غالبًا تحت وابل من النيران. يوم الأحد (10 أغسطس)، انتهت هذه المهمة عندما قُتل في غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة.

قُتل الشريف البالغ من العمر 28 عامًا ضمن مجموعة من أربعة صحفيين في الجزيرة ومساعد، عندما استهدفت غارة خيمة بالقرب من مستشفى الشفاء في شرق مدينة غزة، وفقًا لمسؤولين في غزة والشبكة. كما أفادت التقارير بمقتل شخصين آخرين في الغارة.

زعم الجيش الإسرائيلي أن الشريف كان قائد خلية تابعة لحماس، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان قالوا إن إسرائيل لم تقدم أي دليل. وأكد المدافعون عن الحقوق، والزملاء الصحفيون، ومجموعات حرية الصحافة أنه استُهدف بسبب تقاريره المستمرة من الخطوط الأمامية، والتي جعلت دمار الحرب مرئيًا وملموسًا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

