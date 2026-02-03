لاعب كرة طائرة ياباني يعتذر بالإنزلاق على بطنه عبر الملعب

أصاب لاعب الكرة الطائرة يوجي نيشيدا عن طريق الخطأ أحد أفراد الطاقم الجالسين بجانب الملعب بالكرة أثناء الإرسال في مباراة كل النجوم لدوري SV الياباني يوم الأحد. وبدلاً من الانحناء العميق المعتاد، حسب العرف الياباني، انزلق على بطنه عبر الملعب ليعبر عن مدى أسفه.