لاعب كرة طائرة ياباني يعتذر بالإنزلاق على بطنه عبر الملعب

لقد ارتقى أحد الرياضيين باللباقة اليابانية الشهيرة بالفعل إلى مستوى مختلف تمامًا، حيث قدم اعتذارًا دراميًا في مباراة كرة طائرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
أصاب لاعب الكرة الطائرة يوجي نيشيدا عن طريق الخطأ أحد أفراد الطاقم الجالسين بجانب الملعب بالكرة أثناء الإرسال في مباراة كل النجوم لدوري SV الياباني يوم الأحد. وبدلاً من الانحناء العميق المعتاد، حسب العرف الياباني، انزلق على بطنه عبر الملعب ليعبر عن مدى أسفه.
فوجئت الموظفة الجالسة بجانب الملعب عندما طارت الكرة فوق الشبكة وأصابتها. لم تكن مستعدة بالتأكيد للاعتذار الأكثر دراماتيكية الذي تلا ذلك.
.
انفجر الجمهور بالضحك والتصفيق بعد أن انزلق نيشيدا عبر الملعب، مستلقيًا على بطنه باتجاه الموظفة، التي بدت محرجة من سلوكه المفرط في الاعتذار وانحنت بدورها.
انتشر فيديو اللقاء على نطاق واسع، حيث وصفه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بأنه 'اعتذار ملحمي'.
"إذا كان هذا هو أسلوبه في الاعتذار، فلا أستطيع تخيل المدى الذي سيصل إليه عندما يتقدم للزواج"، تكهن أحد المستخدمين على إنستغرام.
قارن بعض مستخدمي الإنترنت هذه اللحظة بمشهد من أنمي الكرة الطائرة الياباني، 'هايكيو!!'. وقال مستخدم آخر: "أكثر شيء يشبه الأنمي حدث في الحياة الواقعية".
نيشيدا هو لاعب كرة طائرة أعسر يشغل منصب قائد فريق أوساكا بلوتون على مستوى الأندية. ويُقال إن اعتذاره هو نسخة من الدوجيزا، وهو شكل ياباني تقليدي للاعتذار والالتماس.
تتضمن الدوجيزا الركوع على الأرض والانحناء بلمس الجبهة للأرض، وهي لفتة مخصصة عادة لإظهار الندم العميق أو إظهار الاحترام العميق.