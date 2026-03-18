لاجئو غزة يتأقلمون مع حياة جديدة في الفلبين وسط تحديات رمضان

“Yaetanun bibaedihim albaed” (الاعتناء ببعضهم البعض) هو أسلوب حياة للعديد من العائلات الفلسطينية التي تقضي شهر رمضان الثالث لها في الفلبين ذات الأغلبية المسيحية.
تتبادل العائلات الغزية الطعام الحلال فيما بينها خلال الإفطار في مجتمع بمقاطعة كافيت، والذي يعتبرونه الآن وطنهم بعد فرارهم من غزة خلال الغزو الإسرائيلي في أكتوبر 2023.
فر خليل شعت وزوجته آسيا وطفلاهما من غزة في ذروة العدوان الإسرائيلي وأصبحوا لاجئين في وطن والدته. قال الأب الشاب لصحيفة الخليج تايمز: “لقد تأقلمنا ببطء مع أسلوب الحياة هنا في الفلبين، مهما كانت صعوبة ذلك في الأشهر القليلة الأولى لنا.”
على عكس رمضانهم الأول في عام 2024، يعرف آل شعت الآن أين يشترون الأطعمة الحلال لوجبة الإفطار عند المغرب، ويشاركون الطعام مع عائلات اللاجئين الفلسطينيين الأخرى التي تعيش بالجوار. كما يعرفون أقرب المساجد للتجمع، خاصة عندما يأتي عيد الفطر يوم الجمعة.
قال خليل، 33 عامًا: “الفلبين هي وطننا الآن. لا يوجد شيء في غزة نعود إليه.”
ليلى عكيلة، 24 عامًا، أم لأربعة أطفال صغار. فرت هي وزوجها أيضًا من غزة في أكتوبر 2023 ولم يتوقعا أي فرصة للعودة إلى حياتهما القديمة في فلسطين.
تأسفت قائلة: “لقد فقدنا كل شيء. فقدنا منزلنا الواسع، لم يكن هناك كهرباء ولا ماء عندما فررنا من غزة. لقد دمر الإسرائيليون كل شيء.”
تذكرت ليلى أن عائلتها الصغيرة اضطرت للجوء إلى مبنى مدرسة مهجور لمدة أسبوعين. “كان الجو باردًا. لم يكن لدينا ملابس نظيفة. لم يكن لدينا شيء سوى جوازات سفرنا معنا.”
مثل خليل، والدة ليلى فلبينية. سمحت لهم جوازات سفرهم الفلبينية بالسفر إلى دولة جنوب شرق آسيا نحو مستقبل مجهول. كل ما كان يهمهم هو البقاء على قيد الحياة والحفاظ على أطفالهم آمنين من الرصاص الإسرائيلي.
كانت صدمة ثقافية لعائلتي العقيلة والشعث لحظة هبوطهم في مطار مانيلا. فجأة، كل ما سمعوه كان لغة غير معروفة. ولم يكن لديهم مكان يذهبون إليه أيضًا.
استقبلتهم مجموعة من النشطاء الفلبينيين واصطحبتهم إلى مجمع في مدينة داسمارينياس حيث أقاموا في عيادة طبيب فلبيني لمدة شهرين. بعد شهرين في العيادة، تم منحهم أماكن إقامة منفصلة حول المجمع مع انضمام المزيد من اللاجئين إليهم. بعد ستة أشهر في المجمع، ساعدهم الطبيب في البحث عن منازل خاصة بهم.
“كان من الصعب العيش بمفردنا. استغرقنا وقتًا طويلاً لمعرفة مكان شراء الطعام الحلال،” شارك خليل. كان من الأصعب عليهم تعلم لغة جديدة وكيفية التنقل في مدينة تعاني من مشاكل في التنقل. “حركة المرور هنا سيئة دائمًا،” قال خليل ضاحكًا.
“كان الأمر صعبًا على الأطفال أيضًا،” أضاف. “نحن بحاجة إلى تكييف لأنهم لم يتمكنوا من النوم بسبب حرارة الصيف.”
قالوا إن جيرانهم الفلبينيين كانوا طيبين. “عندما روينا لهم قصصنا، رحبوا بنا في هذا الحي. ليس كل من في الفلبين مؤيدًا لإسرائيل،” قال خليل.
لكن الأصعب من كل ذلك، كما قالوا، هو عدم معرفة ما حدث لأحبائهم الذين تركوهم في غزة. “لم تصلنا أي أخبار منهم على الإطلاق،” قال خليل. “نحن أحياء. لكن هل هم ما زالوا في الوطن؟”
هناك 10 عائلات لاجئة غزية أخرى محشورة في ستة منازل أخرى بالقرب من عائلتي الشعث والعقيلة. معًا، يشكلون مجموعة دعم لبعضهم البعض، ويساعدون في الاحتفال بشهر رمضان في ظروف مختلفة جدًا. لكنهم بحاجة إلى المساعدة. العيش بمفردهم يفرض تحديات هائلة على العائلات.
كان كل من خليل وآسيان محاسبين قانونيين معتمدين في فلسطين بينما كان زوج ليلى طباخًا. لكن لم يتمكنوا من العمل بهذه الصفة في الفلبين لأن أوراقهم فُقدت خلال الحصار الإسرائيلي.
تلجأ العائلتان الآن إلى مشاريع صغيرة لكسب لقمة العيش. عادت آسيا وليلى إلى فن التطريز، وهو فن تقليدي للتطريز يمارس في فلسطين ومجتمعات الشتات الفلسطيني.
تنتج كلتا الفنانتين أقراطًا كروشيه، وفواصل كتب، وقواعد أكواب زجاجية، ومفارش طاولات، وأساور، ومغناطيسات ثلاجة تتميز بتصاميم تقليدية، وحتى رموز مقاومة مثل القبضات المشدودة والبطيخ الذي يحمل ألوان العلم الفلسطيني. تُباع هذه المنتجات على صفحاتهما على فيسبوك وإنستغرام وفي البازارات الأسبوعية.
في هذه الأثناء، لجأت العائلات الأخرى إلى طهي الطعام الفلسطيني الذي يقدمونه للجيران أو يبيعونه عبر الإنترنت، مثل 'Retal.Gaza' الذي يبيع المعجنات عبر الإنترنت أيضًا.
ومع ذلك، يعترفون بأنهم لا يكسبون ما يكفي. إنهم بحاجة إلى المزيد من الطلبات أو وظيفة منتظمة لتغطية نفقاتهم.
قال خليل إنهم احتفلوا برمضان هذا العام’s بأفضل ما لديهم، معزولين وفقراء في بلد غريب حيث لا يوجد أي من جيرانهم مسلمين.
“لقد كان رمضان مختلفًا بالنسبة لنا في السنوات الثلاث الماضية. نتوق إلى الشعور برمضان كما كنا نفعل في غزة،” تنهد خليل.
ومع ذلك، قال خليل إنهم يدعون لمستقبل أفضل لأطفالهم في بلدهم المتبنى.
“نتمنى أن نتمكن من توفير تعليم وصحة جيدين لهم. نتمنى أن يكوّنوا أصدقاء جدد. نتمنى أن يكبروا كمسلمين صالحين في بلدهم الجديد،” اختتم خليل.