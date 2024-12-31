لأول مرة في تاريخ كوريا الجنوبية: مذكرة اعتقال بحق الرئيس الحالي "يون سوك يول"
وافقت محكمة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء على مذكرة اعتقال بحق الرئيس "يون سوك يول" الذي تم عزله وتعليق سلطته بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، حسبما قالت السلطات التحقيقية.
وأكدّ مكتب التحقيقات في قضايا الفساد لكبار المسؤولين أن محكمة منطقة سيول الغربية وافقت على مذكرة التوقيف التي طلبها المحققون الذين يحققون في فرض "يون" للأحكام العرفية لفترة قصيرة.
وهذه هي أول مذكرة اعتقال تصدر بحق رئيس حالي في كوريا الجنوبية، بحسب وسائل إعلام محلية.
وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء نقلاً عن مكتب الاستخبارات المركزي أن مذكرة الاعتقال الحالية سارية المفعول حتى السادس من يناير، وبمجرد تنفيذها، من المتوقع احتجاز "يون" في مركز احتجاز سيول.
وقالت وكالة "يونهاب" أيضاً إن المحكمة أصدرت مذكرة التوقيف بسبب احتمال عدم استجابة "يون" للاستدعاء دون سبب مبرر، ووجود سبب وجيه للاشتباه في ارتكاب "يون" لجريمة. في حين رفضت المحكمة التعليق.
لقد فشل "يون" في الاستجابة لاستدعاء المحققين للاستجواب ثلاث مرات منذ إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
ويواجه "يون" تحقيقاً جنائياً بتهمة أنه كان زعيماً للتمرد، والتمرد هو أحد التهم القليلة التي لا يتمتع رئيس كوريا الجنوبية بالحصانة منها.
ولم يتضح بعد متى أو كيف سيتم تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق "يون". وقال جهاز الأمن الرئاسي في كوريا الجنوبية في بيان اليوم الثلاثاء أنه سيتعامل مع مذكرة الاعتقال وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة.
وأضاف مكتب التحقيقات المركزي أن المحكمة وافقت أيضاً على مذكرة تفتيش لمسكن "يون".
وفي وقت سابق، حاولت الشرطة مداهمة المكتب الرئاسي كجزء من التحقيق، لكنها فشلت في ذلك، بسبب منع جهاز الأمن الرئاسي الوصول إليه.
قال "كوان سيونج دونج"، القائم بأعمال حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن محاولة اعتقال رئيس في منصبه أمر غير مناسب.
وقال "كيم يونج مين"، وهو نائب في الحزب الديمقراطي المعارض الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان والذي قاد عملية التصويت على عزل "يون"، اليوم الثلاثاء إن "عملية تنفيذ مذكرة الاعتقال والتحقيق قد تكون صعبة للغاية"، داعياً المحققين إلى تنفيذ مذكرات الاعتقال على الفور.