لأول مرة في تاريخ كوريا الجنوبية: مذكرة اعتقال بحق الرئيس الحالي "يون سوك يول"

وقال "كيم يونج مين"، وهو نائب في الحزب الديمقراطي المعارض الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان والذي قاد عملية التصويت على عزل "يون"، اليوم الثلاثاء إن "عملية تنفيذ مذكرة الاعتقال والتحقيق قد تكون صعبة للغاية"، داعياً المحققين إلى تنفيذ مذكرات الاعتقال على الفور.