لأسباب نفسية أم مجرد تقليد: البحرين تتحرك لمواجهة ظاهرة استخدام البالغين للهايات

في البحرين، برزت ظاهرة جديدة، قد تبدو غريبة ومقلقة للبعض. يستخدم البالغون اللهايات في الأماكن العامة، وخاصةً أثناء التنقل.
ويعتقد أن هذه الممارسة نشأت في الصين، حيث أثار الارتفاع المفاجئ في شعبية "اللهايات للبالغين" نقاشات حادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت صحيفة تشاينا ديلي أن إحدى أكثر مصاصات الأطفال مبيعا على موقع تاوباو، وهي منصة التجارة الإلكترونية الشهيرة، تجاوزت 10 آلاف وحدة بيعت بسعر 15.90 يوان (2.20 دولار) لكل منها.
والآن انتقلت هذه الظاهرة إلى دولة خليجية، حيث يطالب أعضاء البرلمان البحريني باتخاذ إجراءات لوقف هذا الاتجاه، الذي يعتبر "خرقاً للأخلاق العامة"، كما ذكرت صحيفة جلف ديلي نيوز .
بعد تقرير GDN، تباينت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض: "ما الذي يدعو للقلق؟ إنه لا يضر أحدًا، ويمنح المستخدم شعورًا بالراحة".
ومع ذلك، يشير آخرون إلى أن "هذا الأمر قد يشير إلى مشكلة صحية عامة أو مجتمعية كامنة، وهو ما يبرر تماما الاهتمام على مستوى الدولة".
تعتبر هذه اللهايات أكبر حجمًا من تلك المخصصة للأطفال، حيث يتم تسويقها خصيصًا للبالغين.
أفادت عدة وسائل إعلام أن بعض المستخدمين أفادوا بحصولهم على فوائد بعد استخدام اللهايات المخصصة للبالغين. ويزعم البعض أنها تساعد على علاج الشخير، مما يُحسّن جودة النوم. ويقول آخرون إنها تُساعد حتى على إنقاص الوزن من خلال الحد من تناول الوجبات الخفيفة.
يقول آخرون إن اللهاية تُعدّ آليةً للتأقلم مع القلق، إذ تمنح الأفراد راحةً نفسية. مع ذلك، حذّر الخبراء من أن هذا لا يُمكن أن يكون حلاًّ طويل الأمد، إذ قد يُؤخّر تشخيص السبب الحقيقي للاضطراب النفسي، ويمنع الفرد من التعامل مع المشكلة، مما يُؤدي إلى تجنب اللهاية والاعتماد عليها.