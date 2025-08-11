لأسباب نفسية أم مجرد تقليد: البحرين تتحرك لمواجهة ظاهرة استخدام البالغين للهايات

يقول آخرون إن اللهاية تُعدّ آليةً للتأقلم مع القلق، إذ تمنح الأفراد راحةً نفسية. مع ذلك، حذّر الخبراء من أن هذا لا يُمكن أن يكون حلاًّ طويل الأمد، إذ قد يُؤخّر تشخيص السبب الحقيقي للاضطراب النفسي، ويمنع الفرد من التعامل مع المشكلة، مما يُؤدي إلى تجنب اللهاية والاعتماد عليها.