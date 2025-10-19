كويتيان خلف القضبان بتهمة سطو عنيف

ألقت وزارة الداخلية الكويتية القبض على مواطنَين كويتيَّين بتهمة ارتكاب جريمة سطو عنيف في محافظة حولي، مؤكدة عزمها على مكافحة جميع أشكال الجريمة.
وجاءت عملية الضبط بعد أن تقدم مقيم آسيوي ببلاغ يفيد بتعرضه للسرقة من قبل شخصين، حيث قام أحدهما بتقييده بينما سرق الآخر ممتلكاته، ثم فرا من موقع الحادث.
وبحسب ما أوضحته الوزارة، فقد تولى مكتب تحقيقات السالمية إجراء التحريات التي شملت مراجعة لقطات كاميرات المراقبة، ما أدى إلى تحديد هوية الجناة، وتبيّن أنهما مواطنان كويتيان يعملان في وزارة الدفاع.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو يوثق حادثة السطو.
وأضافت أنه بعد تتبع المتهمين، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على أحدهما، والذي أقرّ أثناء التحقيق بارتكابه الجريمة بالاشتراك مع متهم كويتي آخر.
وفي وقت لاحق، تم القبض على المتهم الثاني، الذي اعترف هو أيضًا بالمشاركة في الجريمة بعد مواجهته بالأدلة.
وخلال عمليات التفتيش، عثرت الجهات الأمنية بحوزة الكويتيين على مواد يشتبه أنها مخدرات وأدوات تستخدم في التعاطي.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهما مع المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكدت الوزارة في بيانها أن القانون سيُطبَّق على الجميع دون أي استثناء.