"آندي بايرون" في "ترند" غير مدفوع... بتكلفة باهظة

ليس هناك ثمة شخص واحد على وجه الأرض يود أن يكون مكان آندي بايرون، الرئيس التنفيذي لشركة أسترونومر، الذي وجد نفسه في لحظة محرجة على شاشة "قبلة الكاميرا" خلال حفل كولدبلاي الأخير في ولاية ماساتشوستس.

أظهر أحد المقاطع قائد الفرقة البريطانية، كريس مارتن، وهو يسلّط الضوء عن غير قصد على رجل وامرأة ظهرا على الشاشة العملاقة وهما يقفان في عناق أمام آلاف الحضور. الشابة والرجل تبين لاحقًا أنهما بايرون وكريستين كابوت، رئيسة قسم الموارد البشرية في الشركة. انتشر الفيديو بسرعة هائلة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل "إكس"، "تيك توك" و"إنستغرام" للأسباب التالية:

فضيحة علنية كبرى

ما حدث كان تجسيدًا حقيقيًا للفضيحة العلنية — إذ كم من الفضيحة يمكن أن تنكشف أثناء حفل كولدبلاي أمام جمهور ضخم محب للفرقة؟ غالبًا ما تشهد حفلات كولدبلاي لحظات تلقائية ، مثل تسليط الكاميرا على الجمهور، حيث تظهر هذه اللقطات مباشرة على الشاشة العملاقة، وغالبًا ما تنتشر بسرعة.

تعليق كريس مارتن

عندما ركزت الكاميرا على بايرون وكابوت، لاحظ كريس مارتن ترددهما وعلّق ساخرًا: "انظروا إلى هذين الاثنين... إما أنهما على علاقة أو أنهما خجولان جدًا." هذا التعليق ساهم في إذكاء الشكوك حول وجود علاقة عاطفية خفية بين الاثنين.

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