كولدبلاي" تطيح بـ"آندي بايرون" من رئاسة "أسترونومر"

استقال الرئيس التنفيذي لشركة أسترونومر، آندي بايرون، وفقًا لبيان صادر عن الشركة. في أعقاب انتشار فيديو له مع رئيس قسم الموارد البشرية في الشركة خلال حفل فرقة كولدبلاي على مواقع التواصل الاجتماعي.
صرحت الشركة على موقع X: "كما ذكرنا سابقًا، تلتزم شركة Astronomer بالقيم والثقافة اللتين أرشدتنا منذ تأسيسنا. ومن المتوقع أن يضع قادتنا معايير السلوك والمساءلة، ومؤخرًا، لم يتم الوفاء بهذا المعيار".
قدّم آندي بايرون استقالته، وقد قبلها مجلس الإدارة. وسيبدأ المجلس البحث عن رئيس تنفيذي جديد، في حين يواصل بيت ديجوي، المؤسس المشارك ورئيس قسم المنتجات، عمله كرئيس تنفيذي مؤقت.
قبل هذا الأسبوع، كنا معروفين برواد في مجال عمليات البيانات، حيث نساعد فرق البيانات على إدارة كل شيء، من التحليلات الحديثة إلى الذكاء الاصطناعي في الإنتاج. وبينما قد يكون الوعي بشركتنا قد تغير بين عشية وضحاها، فإن منتجنا وعملنا لعملائنا لم يتغيرا. نحن نواصل ما نجيده: مساعدة عملائنا في أصعب مشاكل البيانات والذكاء الاصطناعي،" .
انتشر فيديو يُظهر بايرون وكابوت وهما يتعانقان في حفل كولدبلاي الأخير في ماساتشوستس. سلطت الشاشة العملاقة الضوء على الثنائي في منتصف الحفل، مما تسبب في لحظة محرجة لهما وهما يحاولان إخفاء وجهيهما عن الجمهور.
يبدو أن فكرة تورط رئيس تنفيذي في علاقة غرامية خارج إطار الزواج مع رئيس قسم الموارد البشرية في الشركة قد أثارت فضول صانعي الميمات على مواقع التواصل الاجتماعي. انتشرت مقاطع الفيديو الميمات على الإنترنت بسرعة وحصدت ملايين المشاهدات.
حتى أن بعض منصات المراهنات تكهنت بمستقبل بايرون في شركة خدمات البيانات. انتشرت لقطات شاشة من صفحة قيادة Astronomer، حيث كان كل من آندي وكابوت عضوين.
بعد انتشار المقطع على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت الشركة، ومقرها نيويورك، بيانًا يفيد بأن الأمر قيد التحقيق. وأفادت لاحقًا بأنه تم منح بايرون إجازة، بينما سيتولى بيت ديجوي منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة.