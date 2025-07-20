كولدبلاي" تطيح بـ"آندي بايرون" من رئاسة "أسترونومر"

قبل هذا الأسبوع، كنا معروفين برواد في مجال عمليات البيانات، حيث نساعد فرق البيانات على إدارة كل شيء، من التحليلات الحديثة إلى الذكاء الاصطناعي في الإنتاج. وبينما قد يكون الوعي بشركتنا قد تغير بين عشية وضحاها، فإن منتجنا وعملنا لعملائنا لم يتغيرا. نحن نواصل ما نجيده: مساعدة عملائنا في أصعب مشاكل البيانات والذكاء الاصطناعي،" .