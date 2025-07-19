"كولدبلاي" تجمع ولا تفرّق... إلا في اجتماعات مجلس الإدارة

أثار مقطع فيديو يظهر فيه كل من المدير التنفيذي لشركة أسترونومر، آندي بايرون، ورئيسة قسم الموارد البشرية، كريستين كابوت، ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن تم رصدهما وهما يعانقان بعضهما البعض خلال حفل فرقة كولدبلاي الأخير الذي أقيم في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.
وقد التقطت الكاميرا الرئيسية في الحفل (Jumbotron) اللحظة وسط الحضور، مما سبّب موقفًا محرجًا للثنائي، حيث حاولا إخفاء وجهيهما بعد أن أدركا أنهما ظهرا على الشاشة الرئيسية.
وقد تم تداول الفيديو على نطاق واسع خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ما دفع الشركة إلى كسر صمتها وإصدار بيان رسمي أكدت فيه أنها أطلقت تحقيقًا رسميًا في الحادثة.
وجاء في البيان الذي نشرته الشركة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا):
"تلتزم شركة أسترونومر بقيمها وثقافتها المؤسسية التي أرشدتنا منذ تأسيسنا. من المتوقع أن يكون قادتنا نموذجًا في السلوك المهني والمساءلة. وقد قرر مجلس الإدارة فتح تحقيق رسمي في هذه المسألة، وسنشارك مزيدًا من التفاصيل قريبًا".
وأضاف البيان، الذي صدر باسم مجلس إدارة الشركة، أن الموظفة أليسا ستودارد، والتي زُعِم أنها ظهرت في الفيديو المتداول على شاشة "كاميرا التقبيل" (Kiss Cam)، لم تكن موجودة في الحدث على الإطلاق.
وأوضح البيان:
"أليسا ستودارد لم تكن حاضرة في الحفل، كما أن أي موظفٍ آخر من الشركة لم يظهر في الفيديو. كما أن آندي بايرون لم يُصدر أي بيان حتى الآن، والتقارير التي تزعم عكس ذلك غير صحيحة".
جدير بالذكر أن آندي بايرون متزوج من ميغان كيريغان بايرون، ويقيمان معاً في مدينة نيويورك. وقد أثار الظهور الحميم له مع رئيسة الموارد البشرية، كريستين كابوت، خلال الحفل، تساؤلات حول احتمالية وجود علاقة خارج إطار الزواج.
مع انتشار الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يرحم المستخدمون الثنائي، حيث امتلأت المنصات بالميمات الساخرة، وتسابقت مواقع الرهانات على استغلال الحدث، بينما خرج الآلاف من "المحللين" غير الرسميين لإبداء رأيهم في الموقف.
بدأ أيضًا تداول بيان اعتذار منسوب إلى آندي بايرون عبر الإنترنت، إلا أن الشركة نفت رسميًا صحته.
وفي الوقت الحالي، لم يُصدر بايرون نفسه أي تصريح عام رسمي بشأن الفيديو أو الحادث ككل.