"كولدبلاي" تجمع ولا تفرّق... إلا في اجتماعات مجلس الإدارة

أثار مقطع فيديو يظهر فيه كل من المدير التنفيذي لشركة أسترونومر، آندي بايرون، ورئيسة قسم الموارد البشرية، كريستين كابوت، ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن تم رصدهما وهما يعانقان بعضهما البعض خلال حفل فرقة كولدبلاي الأخير الذي أقيم في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وقد التقطت الكاميرا الرئيسية في الحفل (Jumbotron) اللحظة وسط الحضور، مما سبّب موقفًا محرجًا للثنائي، حيث حاولا إخفاء وجهيهما بعد أن أدركا أنهما ظهرا على الشاشة الرئيسية.

وقد تم تداول الفيديو على نطاق واسع خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ما دفع الشركة إلى كسر صمتها وإصدار بيان رسمي أكدت فيه أنها أطلقت تحقيقًا رسميًا في الحادثة.

بيان الشركة

وجاء في البيان الذي نشرته الشركة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا):

"تلتزم شركة أسترونومر بقيمها وثقافتها المؤسسية التي أرشدتنا منذ تأسيسنا. من المتوقع أن يكون قادتنا نموذجًا في السلوك المهني والمساءلة. وقد قرر مجلس الإدارة فتح تحقيق رسمي في هذه المسألة، وسنشارك مزيدًا من التفاصيل قريبًا".

توضيح بخصوص موظفة تم تشخيصها بالخطأ

وأضاف البيان، الذي صدر باسم مجلس إدارة الشركة، أن الموظفة أليسا ستودارد، والتي زُعِم أنها ظهرت في الفيديو المتداول على شاشة "كاميرا التقبيل" (Kiss Cam)، لم تكن موجودة في الحدث على الإطلاق.

وأوضح البيان:

"أليسا ستودارد لم تكن حاضرة في الحفل، كما أن أي موظفٍ آخر من الشركة لم يظهر في الفيديو. كما أن آندي بايرون لم يُصدر أي بيان حتى الآن، والتقارير التي تزعم عكس ذلك غير صحيحة".

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